Ferrari: “Mercedes’in süspansiyonunda yanlış bir şey yok”

Son şampiyon Mercedes’in süspansiyonu, düzlüklerde hızı arttırmak için aracın arka tarafının aşağıya doğru hareket etmesi sebebiyle son zamanlarda bir tartışma konusuydu.

Amerika Grand Prix’sinin ardından Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes’in sisteminin sezonun geri kalanında ‘oldukça güçlü’ olabileceğini söyledi.

Horner, “Bu, bazı pistlerde, diğerlerine nazaran daha fazla etki yaratacak. Amerika’daki etkisi düşüktü, ancak örneğin Cidde gibi yerlerde çok daha güçlü olabilir.” dedi.

Ancak Horner, Mercedes’in yaptıklarının kurallar dahilinde olduğunu düşündüğünü de söyledi.

Horner, “Bunun illegal olduğunu düşünmüyoruz. Bu, geçmişte de kullanılan bir şey. Onlar, geçmişte de bunu kullanmıştı.” dedi.

Binotto ise, Mercedes’in sisteminde çok şaşırtıcı bir şey olmadığını ve bunun yasal göründüğünü belirtti.

Binotto, “Dürüst olmak gerekirse, bu tartışmayla pek de ilgilenmiyorum. Onları pek takip etmiyorum, ancak bu olayı duydum.”

“Bu konuda yanlış veya illegal bir şey görmedim. Yani, aracın davranışlarına bile şaşırmadım.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, İngiliz takımın Mercedes’in arka süspansiyona odaklanmadığını ve bunun yerine enerjilerini başka alanlara harcadığını söyledi.

Austin’de konuşan Seidl, “Dürüst olmak gerekirse, bunu Sky’daki analizde gördüm. Ancak bu konuda henüz hiç efor harcamadık.”

“Kendimize odaklanmak ve iyi bir hafta sonu geçirmek için yeterince işimiz var.”

“Bu yüzden, bir takım olarak bu konuyu inceledikten sonra tekrar konuşuruz. Ve eğer bu konunun arkasında gerçekten bir şeyler varsa veya sadece padokta bir hayalet dolaşıyorsa, o zaman bu konuyu inceleriz.” dedi.