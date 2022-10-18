Ferrari: "Mercedes'in önünde kalmak için gelişmeliyiz"

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Ferrari sezona çok iyi başlasa da, sezon ilerledikçe Red Bull'un gerisinde kaldı ve bunun sebeplerini anlamak için araştırma yapmaya başladılar.

Monza'da cuma günü tempo düşüklüğünün nedenini anlamak adına iki farklı taban denediler. Takım sonrasında doğru yolu buldu ve Japonya'ya bazı güncellemelerle geldi.

Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear, "Doğru yönde ilerlediğimizin teyidini aldık ve bu son derece önemliydi."

"'Belki de ayarlarda yanlış yöne gittik' gibi sorular ortaya çıktığı anda, cesur olmalı ve doğrudan neler olup bittiğinin temeline inmeniz gerekiyor. Yaptığınız şeyi yapmaya devam etmemelisiniz."

"Bu durum şuna benzetilebilir: Kaybolursanız, yapabileceğiniz en kötü şey ilerlemeye devam etmek ve kendi kendinize 'Bakalım ileride ne var?' demek olacaktır. Oysa, durup haritayı kontrol etmelisiniz. Biz de aynen öyle yaptık."

"Son beş yarışta hızımızın biraz düştüğü söylenebilir ancak önce tam olarak nereye gitmek istediğimizi bulmamız gerekiyordu. Bu yüzden durup haritayı kontrol ettik ve doğru yolda olduğumuzu teyit ettik." dedi.

Jock Clear, Driver Coach, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Clear, Japonya performanslarının son yarışlarda doğru yöne gittiklerinin teyidi olduğu görüşünde.

"Red Bull'un Suzuka'da çok güçlü olmasını bekliyorduk çünkü bu pist bizi iyi yendikleri Spa'ya benziyor. Ancak orada neredeyse onları yenmek üzereydik."

"Aslında pole pozisyonunu kaybettiğimiz için çok hayal kırıklığına uğradık."

Clear, eğer Mercedes'in önünde kalmak istiyorlarsa, kalan yarışlarda gelişmeleri gerektiğinin de farkında.

"Araçların gelişim süreci organiktir. Tüm takımlar şimdiden gelecek yıl için hazırlık yapmaya başladı. Elbette 2023'te daha rekabetçi olmak istiyoruz ve kasım ayının sonunda F1-75 üzerinde çalışmayı bırakacağız."

"Fakat birkaç yarışta olabildiğince iyi bir performans sergilememiz, aracı geliştirmeye devam etmemiz ve bir sonraki seviyeye taşımamız da gerekiyor. Artık takımlar şampiyonasını kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz, yine de Mercedes'in önünde kalmamız gerekiyor ve bunun için ilerleme kaydetmeliyiz."

"Buna ek olarak araçlarımızı geliştirirken, gelecek yıla hazırlanmak için ihtiyaç duyduğumuz güveni de yakalamak istiyoruz."