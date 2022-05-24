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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ferrari, Mercedes'in İspanya'daki güçlü performansını "önemsemiyor"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes'in hâlâ çok geride olduğunu ve İspanya GP'ye bakarak insanların yanlış yargıya kapılmaması gerektiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Mercedes'in İspanya'daki güçlü performansını "önemsemiyor"
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Geçen hafta sonu Barselona'ya getirilen bir dizi güncelleme ile Mercedes, bu yıl şimdiye kadarki en rekabetçi seviyesine geldi ve nispeten güçlü bir hafta sonunu geride bıraktı.

George Russell üçüncü sırada finiş görmesinin ardından bu yılki ikinci podyumunu yakalarken, Lewis Hamilton ilk turda lastik patlatmasına rağmen damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

W13'ün hızı, Mercedes takım patronu Toto Wolff'u epey mutlu etti ve tüm takımın 2022 şampiyonluk mücadelesine dönebileceğine olan inancını artırdığını belirtti.

Fakat Ferrari patronu Mattia Binotto, Mercedes'in güçlü formunu küçümsedi ve Alman üreticinin gelişmek için daha büyük adımlara ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Sky'a konuşan Binotto şunları söyledi: "Öncelikle onları tebrik etmeliyim çünkü araçlarının hızını artırdılar ve toparlandılar."

"Fakat sıralama turlarında, nispeten kısa bir pistte olmamıza rağmen 0.7 saniye geride kaldılar. Yarışta Red Bull'dan 30 saniye civarında geride kaldılar. Charles yarışa devam etseydi belki de 40 saniyeyi geçecekti."

"40 saniyeyi 66 tura yaydığımızda tur başına 0.6, 0.7 saniyeye denk geliyor. Yani 0.6, 0.7. saniye de hâlâ önemli bir fark."

"Bir bakıma geçen yıl bizim içinde bulunduğumuz durum gibi."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Photo by: Alexander Trienitz

Binotto, Mercedes'in bulunduğu yerden etkilenmese bile Red Bull bu konuda endişe duyuyor.

Red Bull patronu Christian Horner'a göre şampiyonada sezon başından bu yana yaşanan değişim göz önüne alındığında Mercedes için de durum benzer olabilir.

Red Bull ve Ferrari arasındaki değişime değinen Horner, "Bence bu, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor."

"Sanırım Avustralya'dan sonra 40 puan geride kalmıştık ve birkaç yarış sonra Monako'ya giderken altı puan farkla lideriz. Bu, Formula 1'de işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor."

"Bu yüzden masanın üzerinde onlarca puan varken Mercedes'i oyunun dışında görmezdim. Ferrari'nin çok hızlı bir aracı olduğunu biliyoruz. Fakat işler çabucak tersine dönebilir." dedi.

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