Ferrari, Mercedes'in ikinci teste "büyük güncellemelerle" gelmesini bekliyor

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Ferrari, geçen hafta Barselona'da gerçekleştirilen F1'in sezon öncesi testine sağlam bir başlangıç yapmış ve diğer takımlardan daha fazla tur tamamlamıştı.

Fakat Charles Leclerc ve Carlos Sainz, test boyunca zaman tablosunun en tepesindelerdi ve bunun üzerine Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell, sık sık Ferrari'nin performansı hakkında konuştular.

Hamilton, Ferrari'nin 2022 aracına odaklanmak adına geçen yılki aracın gelişimini erkenden durdurma kararı almasıyla "birkaç ay önde olabileceğini" düşünüyordu.

Fakat Binotto, Mercedes'in W13 için Bahreyn'deki ikinci teste önemli güncellemeler getirmesini beklediğini ve bundan ötürü Hamilton'a kıyasla daha endişeli olduklarını söyledi.

Hamilton'un yorumları sorulduğunda Binotto, "Takımlar arasındaki performansı ve rekabet seviyesini yargılamanın oldukça zor olduğunu düşünüyorum."

“Fakat Barselona'daki testte bizim için önemli olan şeyin veri toplamak olduğunu biliyorduk ve tamamladığımız tur miktarından memnun olabileceğimizi söyleyebilirim. Veriler topladık ve tüm bunları Maranello'da analiz edeceğiz."

“Rakiplerimizin büyük güncellemeler getireceğine dair söylentiler var. Bu sebeple Hamilton'dan ziyade kendimiz için endişeleniyorum." dedi.

Ferrari, 2021 aracına dair son büyük güncellemesini geçen yılki İngiltere Grand Prix'sine getirmiş ve bundan ötürü de 2022 düzenlemelerine daha fazla kaynak aktarabilmişti.

İtalyan ekip, 2019 Singapur GP'den bu yana yarış kazanamadı ve geçen yıl toparlanmayı başarsa da, 2020 sezonu tarihinin en kötü sezonlarından birisiydi.

İki zorlu yıldan sonra Ferrari'den beklentiler oldukça büyük.

Binotto, "Birçok taraftar takım olarak bizden çok şey bekliyor. Biz de birer taraftarız, bu yüzden biz de çok şey bekliyoruz."

"Şimdiye kadar aracımız iyi şekilde çalıştı, başka bir deyişle büyük bir sorun yaşamadık. Şimdiye kadar bunu gerçekten iyi yaptık."

"Yine de sene en iyi takımlarla aramızda en az bir 1 saniye olduğunu unutmamalıyız, bu yüzden rakiplerimiz kesinlikle çok güçlü olma yeteneğine sahipler."

"2022'de yeniden rekabetçi olmanın mümkün olduğuna inanıyoruz, ancak bunu değerlendirmek için henüz çok erken." dedi.