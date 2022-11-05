Ferrari: "Mercedes'in gelişim oranı, 2023 için endişe verici değil"

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İtalyan ekip 2022 sezonuna yenilmesi gereken yani en hızlı takım olarak başlasa da, sezon ilerledikçe Red Bull'un gerisine düştü ve her iki şampiyonluğu Red Bull tarafına kaptırdı.

Diğer taraftan son dönemde Ferrari için ana tehdit Red Bull değil Mercedes oldu. Ferrari F1-75'in performansı genel olarak geriye düştü.

Mercedes, sezon başında yaşadığı zıplama sorunlarını geride bırakmasının ardından W13'te olduğunu düşündüğü potansiyeli daha fazla çıkarmaya başladı.

Mercedes'in bu sezon gösterdiği gelişim ve gelecek sene öncesinde yapacağı konsept değişikliğiyle tekrar galibiyet mücadelesine dönebileceği düşünülüyor.

Ferrari bu durumda, bu sene sahip olduğu hızlı paketten maksimumu alamamasının ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşama riskiyle karşı karşıya olabilir.

Buna rağmen Takım Patronu Mattia Binotto, şu anda kendi takımı ve Mercedes arasındaki durumun gelecek sene için gerçek durumu yansıtmadığını çünkü Maranello merkezli ekibin uzun zaman önce 2022 aracının gelişimini durdurarak 2023'e odaklandığını söyledi.

Binotto, "Mercedes, aracını bizden daha fazla geliştirdiği için geri dönüyor. Biz, 2023'e odaklanmak için oldukça erken bir şekilde aracın gelişimini durdurduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden onların gelişim oranından çok endişeli değiliz çünkü biz gelişimi durdurduğumuzu biliyoruz." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari, Charles Leclerc'in Max Verstappen'i mağlup etmeyi başardığı Temmuz ayındaki Avusturya GP'den bu yana hiç galibiyet kazanamadı. O yarıştan sonra gerçekleştirilen tüm yarışları Red Bull kazandı.

Ferrari aldığı sonuçlardan daha iyisini almak istiyor ancak Binotto, her şeye rağmen bu durumun endişe verici olmadığını düşünüyor.

Binotto, "Son yarışlara bakarsak, kesinlikle her zaman harika değildik ancak Singapur'da çok rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum."

"Japonya'da yağmur vardı ve pek hızlı değildik ancak ortada bir drama yoktu ve sıralamalar da kesinlikle öyle değildi. Birleşik Devletler'de, Austin'de, sıralamalarda rekabetçiydik ancak yarışta umduğumuz kadar rekabetçi değildik."

"Meksika'da çok daha kötüydük ancak aynı trendin devam ettiğini düşünmüyorum çünkü Singapur'da rekabetçiydik, Japonya'da fena değildik, ABD'de sıralamalarda iyiydik."

"Ancak yapmamız gereken şey öncelikle neler olduğuna dair analiz yapmaya çalışmak, Meksika'daki ana sorunun ne olduğunu bulmak ve ardından en azından Sao Paulo dahil son iki yarışta rekabetçi olduğumuz seviyeye geri dönmeye çalışmak olmalı. Bu açıdan tabii ki orada olmayı ve daha iyi sonuçlar için mücadele etmeyi umuyoruz." dedi.