Ferrari, Mercedes'in ayna tasarımının yasaklanması gerektiğini düşünüyor

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Mercedes, bu hafta gerçekleştirilen Bahreyn testlerine yeni sidepod tasarımlarıyla geldi. Bu yeni tasarım paketinin bir parçası olarak, aracın aynalarında da bazı değişimlere gidildi.

Yeni ayna tasarımında birkaç dikey kanatçık bulunuyordu. Kokpitin yanında, aynaların bulunduğu bölgede yer alan bu kanatçıklar, kava kanallarını beslemek için oradalardı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes'in ayna tasarımına olan yaklaşımının tartışılabilir olduğunu dile getirdi. Binotto, ayna tasarımlarının aerodinamik avantaj kazanmak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Motorsport.com tarafından Mercedes'in Bahreyn'e getirdiği güncellemeler hakkındaki düşünceleri sorulan Binotto, şunları söyledi: "[Mercedes'in] ayna tasarımı konusunda biraz sürprize uğradım. Mercedes'in aynalarını oldukça şaşırtıcı buluyorum. Bu, bizim beklediğimiz bir şey değildi."

"Bence bu, gelecekte üzerinde durulması ve konuşulması gereken bir şey. Geçtiğimiz yıllarda, her zaman aynalarının aerodinamik bir parça olmaması gerektiği konusunda anlaşmıştık."

"Aynalar, sadece arkaya bakmanız için orada olmalılar."

"Arabalarını nasıl tasarladıklarına bakarsak, aynaların kesinlikle aerodinamik bir görevi bulunuyor. Bence, aynaların aerodinamik bir parça olarak kullanılmasını durdurmamız gerek çünkü gelecekte şöyle bir risk oluşacak: Herkes kendi ayna tasarımını yapacak ve bu tasarımlar uzay mekiği gibi gözükecekler."

"Bence bu, F1 olarak aradığımız bir şey değil."

"Fikirlere karşı değilim, bence enteresan bir çözüm bulmuşlar ama neyi amaçladığımızı düşündüğümüzde, bence bu gelecekte kesinlikle konuşmamız gereken bir konu."

Binotto, Mercedes'in sidepod tasarımlarının yasallığı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "İlk olarak, Mercedes aracına baktığınızda, şüphesiz iyi bir araç. İyi bir konsept, bizim konseptimize kıyasla oldukça farklı."

"Tasarımın yasallığı konusunda herhangi bir 'şüphe' duyabileceğimizi düşünmüyorum. Onaylanma sürecinden geçti ve tasarımları denetleyerek yasal olduğu konusunda emin olacak ve karar verecek kişi FIA."

"Ayrıca, Mercedes'in illegal bir şey yaptığını düşünmüyorum."

Mercedes W13 ayna tasarımı Fotoğraf: Giorgio Piola

F1'in ayna kuralları, konu hakkında ne diyor?

F1 takımları, aynaların tasarımlarını ve konumlarını aerodinamik bir avantaj kazanmak için yıllardır manipüle ediyorlar.

Aynalar, aracın aerodinamik yapısı için önemli bir yerde bulunuyorlar ve araçta olmak zorundular. Dolayısıyla, aynaların aerodinamik bir parça olarak kullanılmaya çalışması, şaşırtıcı değil.

Fakat F1 kuralları, aynaların aerodinamik bir kazanç sağlamak için tasarlanmaması gerektiği konusunda açık.

F1 regülasyonlarında aynalar, aracın üzerinde bulunan diğer parçalardan ayrılıyorlar ve Madde 3.2.2'de ayna tasarımlarının aerodinamik bir kazanç getirmemesi gerektiği belirtiliyor.

Binotto, Mercedes'in bu tasarımıyla ekstrem ayna çözümlerinin başlamasına neden olabileceğini düşünse de Ferrari, geçmişte FIA'nın isteğiyle bazı ayna tasarımlarını kaldırmak zorunda kaldı.

Fernando Alonso, Ferrari F10 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari SF71H mirror on halo

Ferrari ve birkaç diğer takım, 2010 yılında aynaları sidepod'un üstüne yerleştirmişti ve aynalar, sol üstte yer alan görselde görebileceğiniz üzere sidepod'un kenarlarında yer almıştı.

Aynalar, sidepod'un kenarlarına yerleştirilmişti ve bu tasarım, görüş ve güvenlik konusunda endişeler duyulmasına neden oldu.

Aracın bu bölgesi fazlasıyla titreşime sahip olduğundan, aynaların buraya yerleştirilmesi güvenlik açısından endişeler duyulmasına neden oldu.

FIA, 2010 şampiyonasının 4. yarışı olan Çin Grand Prix'sine kadar takımların aynalarını yeniden kokpitin yanına yerleştirmesini istedi ve bu olay kapandı.

2018 yılına geldiğimizde ise takımlar yeniden şanslarını zorladılar ve aynaları Halo'nun kenarlarına yerleştirdiler. Ayrıca, aynaların üstüne de bir kanatçık eklendi. Aynanın üstünde yer alan ve aynaya bağlanan bu kanatçık, aerodinamik avantaj sağlamak içindi ve bir yarışın ardından yasaklandı.

Mercedes ve AlphaTauri'nin sidepodlarının uçlarında, girdap yaratıcı kanatçıklar bulunuyor. Bu parçalar, aynaların yer aldığı bölgedeki hava akışını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W13 chassis canards Photo by: Giorgio Piola