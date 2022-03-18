Ferrari, Mercedes'in ayna konsepti hakkında netlik bekliyor

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Mercedes, Bahreyn'deki sezon öncesi testinde yeni sidepodlarının bir parçası olarak tamamen farklı bir ayna kurulumu yaptı.

Rakipleri, Mercedes'in bu konseptini sorguladı ve aynanın bazı parçalarının aerodinamik amaçlı yer aldığını öne sürdüler. F1'in teknik kurallarına göre ise aynalar sadece sürücülerin arkasını görmelerini sağlamalı ve aerodinamik bir işlevi olmamalı.

Bu mesele, bu hafta F1'in Teknik Danışma Komisyonu'nda tartışıldı ve Mercedes'in tasarımının kurallara uygun olduğuna karar verildi.

Ancak Ferrari, FIA'nın buna daha detaylı bir şekilde bakması ve takımlara neyin izin verildiği konusunda teknik bir talimat vermesi gerektiğini söyledi.

Takım patronu Mattia Binotto, bu durumun, Ferrari'nin 2018 yılında aynalarını ve halo'sunu aero amaçlı kullanıp, daha sonra FIA'nın müdahalesi ile birkaç yarışın ardından kaldırılmasına benzediğini söyledi.

Binotto, "Hiç kimse Mercedes'in çözümlerinin yasallığını sorgulamıyor."

"Ancak 2018'de, aynaları halo'ya bağlı olarak yerleştirmiştik ve bu çözüm, kurallara uygundu. Ancak iki yarış sonra FIA'dan gelen yeni bir talimat bunu kaldırmamıza sebep oldu çünkü kasıtlı olarak aerodinamik etkisi olacaktı."

"Benim üzerinde durduğum prensip bu. FIA'nın bunu netleştirme yetkisi var ve bu durumda neler yapılacağını merak ediyorum. İtirazlardan ziyade netlik bekliyorum." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Binotto, takımların, aerodinamik bir fayda sağlamak için aynaları ne kadar agresif hale getirebileceklerini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Binotto, "FIA, ayna kollarının sadece yapısal bir işlevi olması gerektiği ve eğer aerodinamik bir etkisi varsa, bunun sadece 'tesadüfi' olması gerektiği konusunda her zaman açıktı."

"Eğer bu, geçmişte FIA tarafından vurgulanmış bir prensip ise aynı durumun şimdi de geçerli olması gerektiğine inanıyorum. Bugün fikrimizi değiştirmemizi gerektirecek bir sebep yok."

"FIA geçmişte, ayna kolları konusunda takımlara teknik talimatlar gönderdi ve temel konseptin altını çizdi. Bu araçlarda görülen bazı tasarımların, tesadüfi bir etkiye sahip olmadığına ve aerodinamik amaçları olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bunların, FIA'nın geçmişte belirttiklerine aykırı konseptler olduklarına inanıyorum." dedi.

Binotto, Ferrari'nin FIA'ya netlik konusunda baskı yapıp yapmayacağı konusunda, "Bu kolay bir tartışma değil. Bu 10 takımı, FIA'yı ve Formula 1'i kapsıyor."

"Her takım kendi çıkarını gözetecek. Tartışmalar şimdiden başladı ama ne karar alınacağını henüz bilmiyorum." dedi.