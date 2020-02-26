Ferrari: "Mercedes, motor performansı konusunda yanılıyor"

Barselona'da gerçekleştirilen ilk testin ardından Mercedes, bir basın açıklamasında Ferrari'nin gerçek potansiyelini gizlediğini ima etmişti.

Mercedes, "Neden Ferrari bu testlerde yaptığı sürüşlerde, diğer müşteri takımlarına göre güç ünitesini daha düşük seviyelerde çalıştırdı?" diye sormuştu.

Ancak Motorsport.com tarafından Binotto'ya Mercedes'in motor iddiasıyla ilgili ne demek istediği sorusuna, "Mercedes yaptığımız şeyin oldukça farkında gibi görünüyor, ama doğru değil." yanıtını verdi.

Binotto, Ferrari'nin şu an istediği kadar hızlı olmadığını ve özellikle düzlüklerde eskisi kadar güçlü olmadıklarını kabul etti.

"Şu anda en hızlı araç olmadığımıza inanıyoruz, bu yüzden tur zamanı açısından sezon başında geride kalacağımızı düşünüyorum."

"Nerede gerideyiz? Bu sezonun aracı geçen sezonunkiyle karşılaştırıldığında genel olarak daha hızlı, ancak virajlarda daha hızlı ve düzlüklerde daha yavaş."

"Bu, aracı tasarlarken de bir hedefti. Geçen yıl virajlarda çok yavaş olduğumuzu biliyorduk, bu yüzden aracı olabildiğince hızlı hale getirmek için yere basma gücünü mümkün olduğunca arttırmaya çalıştık. Ama şimdi bunun bedelini düzlüklerde ödüyoruz."

"Genel denge, ayarlar ve yavaş hızlı virajların geliştirilmesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Ama bu, işimizin ve bu haftaki görevimizin bir parçası."

Sebastian Vettel, Binotto'nun yeni Ferrari'nin viraj performansında bir adım ileri gittiği yönündeki yorumlarını destekledi.

"Hedeflerimizden biri, virajlarda daha hızlı bir araca sahip olmamızı sağlamaktı. Sadece virajlarda hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda lastik yönetimini de geliştirmemiz gerekiyordu."

"Mattia'nın dediği gibi, belki şimdi daha güçlü bir pozisyonda olmak istiyoruz, ama aynı zamanda sezonun çok uzun olduğunu söylemek gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse henüz başlamadık bile. Bence kendimize bakmalıyız."

"Sanırım yapacak çok işimiz var. Dediğim gibi araç bir adım daha iyi. Sanırım bulunduğumuz yere kıyasla geliştirebileceğimizi biliyoruz, bu yüzden en iyi cevap zaman olacak."