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Ferrari, merakla beklenen yeni SF-24'ün örtüsünü kaldırdı!

Ferrari, 2024 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni SF-24 aracını Fiorano'da tanıttı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ferrari SF-24

Ferrari yeni bir sezona daha umutla başlıyor; geçen yılın sonuna doğru büyük bir adım atan ve Red Bull ile savaşacak noktaya gelen İtalyan ekip, kış boyunca yeni SF-24 üzerinde yoğun çalışmalar yaptı.

Frederic Vasseur önderliğinde tasarlanan ilk Ferrari olma özelliği taşıyan yeni SF-24'te kendine has bazı özellikleri koruyan İtalyan ekip, aynı zamanda griddeki bazı trendlere de uyum sağlamayı seçti.

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24

Fotoğraf: Divulgacao

Geçtiğimiz günlerde yeni aracı dyno testine koyan ve burada pozitif veriler elde eden İtalyan ekip, önceki yıllardan daha sönük bir lansman yaparak tamamen "sonuca" odaklanmaya çalışıyor.

Bugün gerçekleştirilen lansmanda yeni aracın daha yenilikçi olduğu görüldü ve aynı zamanda renk düzeninde de değişiklikler vardı. Takım, kırmızıyı temel olarak korudu ve beyaz/sarı çizgilere yer verdi.

Takımın temel odak noktalarından birisi, aracın dengesini arttırmak ve geçen yıl sürücülerin şikayet ettiği "hassaslık" problemini ortadan kaldırmaktı.

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24

Fotoğraf: Divulgacao

Ayrıca aracın süspansiyon ve arka yapısında yapılan değişikliklerle, lastik aşınmasının azaltılması hedeflendi.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kullanacağı yeni SF-24 bugün 15 km'lik bir test için Fiorano'da piste çıkarılacak.

Bu testte yeni aracın sistemleriyle ilgili ilk küçük veriler elde edilecek. İlk kapsamlı test ise yarın yine Fiorano'da gerçekleştirilecek ve 200 km sürecek.

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24

Fotoğraf: Divulgacao

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Galeri: Yeni Ferrari SF-24

Galeri: Yeni Ferrari SF-24

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Ferrari lansmanı

Galeri: Yeni Ferrari SF-24 Galeri: Yeni Ferrari SF-24

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