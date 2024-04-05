Ferrari, Melbourne'deki F1 formunu Japonya'da neden tekrarlayamayabilir?

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, özellikle Max Verstappen'in erken yarış dışı kalıp Carlos Sainz'ın Avustralya Grand Prix'sini kazanmasının ardından iki takım arasında yakın bir mücadele görmek istiyordu. Düz bir mücadelede neler olacağını göremedik.

Gerçek şu ki Honda'nın kendi sahasında Red Bull bir kez daha bir adım önde olacak ve Maranello'nun gerçekten performansa dayalı zafer mücadelesi, daha uygun bir pist gelene kadar beklemek zorunda kalabilir.

Ancak Ferrari, dünya şampiyonu takıma göre Eylül ayında Suzuka'da olduğundan kesinlikle daha iyi durumda olacak. SF-24 genel olarak selefinden daha iyi ve daha tutarlı bir araç ve özellikle de pistin önemli bir özelliği olan yüksek hızlı virajlarda daha iyi bir performans sergiliyor.

Sainz'ın ayakları yere sağlam basıyor ve İspanyol pilot, takımın Melbourne'de sergilediği formun gururunu okşamış olabileceğini kabul ediyor.

Sainz Japonya GP öncesinde galibiyet beklentilerini, "Avustralya'da çok güçlü göründüğümüzü söylemek doğru. Ancak normalde bu gibi durumlarda ilk üç yarışın ortalamasını almanız gerekir."

"Ve ortalama olarak hâlâ Red Bull'un birkaç onda biri uzağındayız ve onlarla savaşmak için özellikle Suzuka gibi pistlerde muhtemelen bir güncellemeye ihtiyacımız var."

"Takımın bu yıl yaptığı iş son derece iyi, çünkü araç ileriye doğru çok iyi bir adım attı. Sadece Japonya gibi pistlerde kazanmak istiyorsak aynısından daha fazlasına ihtiyacımız var."

"Buraya gelirken büyük bir güncellememiz yok. Aracın arka kısmında çok küçük bir şey var. Ama sezonun ilerleyen zamanlarında gelecek. Umarım bu da aynı yönde atılmış iyi bir adım olur." sözleriyle hafife aldı.

Bazı gözlemciler, her biri kendine özgü tuhaflıkları olan üç açılış yarışından sonra Suzuka'nın hızlı ve yavaş virajların iyi bir kombinasyonuna sahip "normal" bir pist olarak güç dengeleri açısından önemli bir test olacağını öne sürüyor.

Ancak Charles Leclerc bu görüşü küçümsedi ve bir aracın gerçek potansiyelini değerlendirmek söz konusu olduğunda tüm pistlerin önemli olduğunu söyledi.

Leclerc, Red Bull'un Japonya'da bir kez daha açık bir avantaja sahip olacağına inanıyor ve Melbourne'de Ferrari'nin işine yarayan ve belki de o hafta sonu takımı gururlandıran belirli bir faktörden bahsediyor.

Leclerc, "Şimdilik bildiklerimizle Red Bull'un bu hafta sonu, özellikle de yarış günü geldiğinde, hâlâ üstün olmasını bekliyorum. Önden kaymanın söz konusu olduğu pistlerde özellikle güçlüyüz."

"İki hafta önce Avustralya'da durum böyleydi ve orada yarış günü çok güçlüydük. Bu hafta sonu önden kayma daha az, genel bozulma daha fazla. Yani Red Bull bundan önce olduğu yere geri dönecek."

"Bununla birlikte, bu sezonun çok önemli bir bölümü, alabileceğimiz tüm puanları en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor ve biz de bunu yaptık. Çünkü ilk üç yarışa bakacak olursak, Red Bull'un sadece dört puan gerisinde olmamızın gerçek performansımızı yansıttığını düşünmüyorum."

"Evet, geçmişte olduğumuzdan daha yakınız. Ancak şu anda sahip olduklarımızı en üst düzeye çıkarma konusunda özellikle iyi bir iş çıkardık."

"Pazar günü onlarla düzenli olarak mücadele etmek için bizi daha iyi bir konuma getireceğini umduğum iyileştirmelere kadar, eve mümkün olduğunca çok puan getirmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden sezon başlangıcımızın bu açıdan olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Leclerc, ufalanma sorunu olmadan Red Bull'un Japonya'da avantajını yeniden kazanmasını bekliyor.

"Burada daha normal bir hafta sonu geçirmeyi bekliyorum, yarışta Red Bull'un hâlâ üstünlüğü var."

"Ancak, Avustralya'daki gibi bir fırsat olursa, bunu değerlendirmek için orada olmamız gerekiyor. Ama kesinlikle geçen yıl gördüğümüzden daha yakın olmalıyız."

"Özellikle yüksek hızda bu yılki araç üzerinde oldukça fazla çalıştık. Ve çok daha öngörülebilir bir araç. Geçen yıl oldukça fazla tutarsızlık yaşadık, bu nedenle Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için doğru yönde ilerlemeliyiz."

2023 modelinden daha iyi huylu bir otomobil olan SF-24'ün bu öngörülebilirliği Japonya'da çok değerli bir özellik olacak. Tepeye tırmanış ve Esses'ten geçiş hızlı bir turun anahtarıdır ve hassasiyet her şeydir.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, 2023'e göre yüksek hız performansındaki yukarıda bahsedilen iyileşmenin, bu hafta sonu bir destek sağlayabilecek önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Bunun takımı Red Bull ile aynı seviyeye getirmeye yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek ama Vasseur iyimser.

"Geçen yıl çok iyi bir performans gösteremedik. Ancak bu tür virajlarda, çok yüksek hızlı virajlarda, bir yıl öncesine göre daha iyi durumdayız. İlk üç yarışa bakarsanız çok ama çok yakın olduğunu görürsünüz."

"Tur başına saniyenin onda bir ya da ikisi kadar bir farktan bahsediyoruz. Bu da her şeyin açık olduğu anlamına geliyor."

Aracın özellikleri bir yana, Ferrari'nin bu hafta sonu daha az somut bir avantajı var, çünkü takım hâlâ Melbourne zaferinin yarattığı iyimserlik dalgasına biniyor. Bu tür bir kolektif güven, yalnızca cesur strateji çağrıları yapmak gibi şeylere yardımcı olabilir.

Vasseur, "Zor olacak ama önümüz açık ve geçen hafta kazanmış olmamız iyi bir motivasyon."

"Bu aynı zamanda takımdaki herkes için bir itici güç. Carlos için öyle çünkü sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Charles için öyle çünkü geri dönmek istiyor."

"Herkes için başlangıçta iyi bir ödül ve doğru yönde ilerliyoruz ve umarım bu hafta sonu Japonya'da iyi bir performans sergileriz." dedi.

Takımdan ayrılacak olan Sainz'ın Singapur ve Melbourne'de takımın son iki zaferini kazanmasının ardından - ki bu zaferler 2022'den bu yana Red Bull dışında kazanılan tek zaferler - Ferrari'nin uzun süreli pilotu Leclerc de kendi adına bir başarı elde etmeyi umuyor.

Takım arkadaşına karşı iki kez galibiyet yolunda yenilmesiyle alakalı Leclerc, "Ne yalan söyleyeyim, bundan memnunum. Galibiyetler önemli, sezon sonunda puanlar daha da önemli. Ferrari'nin mümkün olan en kısa sürede kazanmasını istiyorum. Carlos kazanma konusunda harika bir iş çıkardı ve şimdi bana tepki vermek ve umarım bir sonrakini kazanmak düşüyor."

"Hedefimiz bu ve bunun için var gücümle çalışıyorum. Günün sonunda, F1'de insanlar çok çabuk unutmaya meyilli oluyor ve her şey son yarışa dayanıyor. Ama son sekiz, dokuz yarışıma bakarsam, çok iyi bir seviyede olduğumu görüyorum."

"Bu yarışların çoğunda kazanmak mümkün değildi ama fırsat doğduğunda orada olmak benim elimde."

"Gerçek şu ki Singapur'da ve başka hiçbir yarışta olamadım ama zorlamaya devam edeceğim. Ancak Carlos'un gelecek yıl Ferrari'de olmayacak olması, kazanmaya çalışmak için üzerimde bir baskı yaratmıyor." şeklinde konuştu.