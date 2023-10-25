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Ferrari, Meksika'ya odaklanmadan önce Leclerc'in yarışını "nasıl mahvettiğini" anlamaya odaklanacak

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Charles Leclerc'in yanlış strateji nedeniyle gerilediği Amerika'da yaşananları anlamalarını istiyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'de Carlos Sainz'ın iyi performansla dördüncü olduğu Amerika GP'de Charles Leclerc yanlış stratejiyle geride kaldı.

Monakolu pilot daha sonra diskalifiye edildi ve günü puansız kapatmış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Hafta sonuyla alakalı bazı pozitif noktalar var."

"Pole pozisyonunu aldık, iki sıralama turlarında da ilk çizgide yer aldık, Carlos yarışta iyi bir üçüncülük aldı; Norris ve Hamilton ile arasını büyük ölçüde kapattı."

"10. turdan sonuna kadar Hamilton ile aynı tempodaydı, Norris'le arayı altı ila yedi saniye kapattı."

"Garajın bu tarafında bir sorun yaşamadık, lastik aşınması olmadı. Tek problem stratejiydi. İyi bir strateji seçemedik."

Meksika GP ilgili bir soru üzerine Vasseur, "Önce Charles'ın yarışını nasıl s*kip bıraktığımızı anlamamıza izin verin; sonra Meksika hakkında konuşmak için yeterli zamanımız olacak."

"Orası 1. ve 2. antrenman seansıyla tamamen farklı bir hikaye olacak. Yarış temposuna bakabileceğiz; orada sıralama temposu daha önemli olacak. Ayrıca soğutma ve rakımla da baş etmemiz gerekecek."

"Fakat önce bu yarışa odaklanmam ve nerede iyi bir iş çıkarmadığımızı anlamam gerekiyor."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Leclerc'in Carlos Sainz ile aynı stratejiyi seçmesi halinde neler olabileceği sorusuna ise Vasseur, "Bunu yapmak istemiyorum. Eğer öyle olsaydı, eğer böyle olsaydı, eğer şöyle olsaydı... O zaman ragbide ilk olarak Fransız takımı finale kalırdı! Futbolda da iki yıl önce Dünya Kupası'nı kazanmış olurduk."

"Yarışı yeniden yapabilseydik; Leclerc'in Sainz'in altı ya da yedi saniye önünde olduğunu düşündüğümüzde, iyi bir iş yapabileceğini hayal edebilirsiniz."

"Fakat doğru  yaklaşım bu değil, hataya odaklanmalı, neden o seçimi yaptığımızı anlamaya çalışmalıyız çünkü bu noktada elimizdeki unsurlarla en iyi olanın bu olduğuna ikna olmuştuk."

"Bu, yarışın bu noktasında pit duvarında ve fabrikada sahip olduğumuz rakamların iyi olmadığı anlamına geliyor." cevabını verdi.

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