Ferrari, Meksika'da Red Bull ve Mercedes'le olan savaşta olmayı beklemiyor

Bu hafta sonu Meksika'da yüksek yere basma gücü paketi kullanılıyor ve Ferrari, bu paketin kullanıldığı Monako'da pole pozisyonu almıştı.

Ayrıca motor tarafında atılan adımla birlikte İtalyan ekibin, bu hafta sonu yeniden Mercedes ve Red Bull'la olan mücadelede olabileceğine dair düşünceler vardı.

Bununla birlikte cuma günü durum böyle değildi ve İtalyan ekipte hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'e oranla genel olarak daha yavaş kaldılar.

Günün ardından konuşan Laurent Mekies, ön bölümdeki mücadelede yer almayacaklarını ancak orta grubun en iyisi olmak istediklerini belirtti.

Mekies şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse orta grubun önünde olmaya odaklandık. McLaren'ın orada olacağını görüyoruz ve Pierre Gasly de çok hızlıydı. Gözlerimizi onların üzerine çevirdik."

"Fakat sık sık söylediğimiz gibi, kendi cuma programımıza odaklandığımız bir gündü. Üçüncü seansta sonra diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu görmüş olacağız."

"Mercedes ve Red Bull'un bu hafta sonu çok hızlı olacağına inanıyoruz. Bu (lider grupta olmak) Meksika'da bizim mücadelemiz olmayacak."

Mekies sonrasında şunları ekledi: "Red Bull ve Mercedes'le olan farkın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Fakat bu, onların hemen arkasına gelmeye yönelik hedefimizi değiştirmiyor. Odaklandığımız şey bu ve elimizdeki tüm performansı ortaya koymak istiyoruz. Çocukların yaptığı şey bu."

Mekies, McLaren'la olan mücadeleden de keyif aldıklarını söyledi.

"Bu, gerçekten çok iyi bir savaş. McLaren çok güçlü bir yıl geçiriyor. Monza'da harika bir zafer aldılar ve gerçekten çok zorluyorlar. Bu mücadelede olmak bizim için mutluluk verici."

"Geçen sene bulunduğumuz yeri unutmuyoruz. Dolayısıyla bugün bu mücadelede olmamız, takımın kaydettiği ilerlemenin iyi bir kanıtı. Bu mücadelenin son yarışa kadar devam edeceğini düşünüyoruz."

"Her şey kimin masanın üzerinde daha fazla puan bıraktığına bağlı olacak. Fakat takım için çok iyi bir antrenman olduğunu söyleyebilirim."

"Umarım gelecekte daha büyük savaşlar içerisinde olacağız ve savaşlarda rahat olabilmemiz, baskı altınca çalışabilmemiz ve iyi performans gösterebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden takım olarak bir sonraki adıma geçmek için harika bir mücadele."

Üçüncülüğün Ferrari için ne manaya geldiği sorusuna Mekies, "Bu, kaydetmeye çalıştığımız ve kaydettiğimize inandığımız ilerlemenin gerçeğe dönüştüğü anlamı geliyor." yanıtını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, in the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images