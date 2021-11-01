Ferrari, Meksika'da neden çok hızlı olabilir?

Meksika Grand Prix'sinin gerçekleştirileceği Autodromo Hermanos Rodriguez pisti, deniz seviyesinin 2.200 metre üstünde yer alıyor ve takvimdeki diğer pistlere kıyasla rahat bir şekilde rakımı en yüksek pist.

Deniz seviyesinden yukarı çıkıldığında, basınç düşmeye başlıyor; basınç düştükçe havanın yoğunluğu azalıyor.

Havanın yoğunluğunun azalması ise araçları derinden etkiliyor. İlk olarak, araçların kendilerini yere itmek için kullandığı hava azaldığı için yere basma gücü seviyeleri azalıyor.

Bu yüzden, mekanik yol tutuşu önemli bir silah hâline geliyor ve Ferrari, bu alanda oldukça güçlü.

Havanın yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, bir diğer büyük sorun ise soğutma sistemlerinde yaşanıyor. Araçlar, mekanik parçalarını soğutmak için havayı kullanıyorlar ve ortamdaki hava azaldığında, aracı soğutmak büyük bir sorun hâline geliyor.

Bu yüzden takımlar Meksika'da genellikle motor kapaklarında boşluklar açıyorlar ve daha geniş fren kanalları kullanıyorlar.

Motoru soğutmak da daha büyük bir sorun hâline geliyor. Motor kapaklarındaki hava girişleri tek başına yeterli olmuyor ve içten yanmalı motorun performansı düşüyor. Bundan dolayı takımlar turboyu daha çok kullanmak zorunda kalıyorlar ve hibrit sistem, düzlük hızında önemli bir rol oynuyor.

Ferrari'nin yeni ve daha verimli hibrit sistemi, İtalyan ekibe bu alanda bir avantaj sağlayacak.

Hibrit sistemdeki güncellemeden bu yana Ferrari, istikrarlı bir şekilde Mercedes ve Red Bull'un arkasında üçüncü takım olmayı başardı.

Eğer Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında bir kaza yaşanırsa, Ferrari bunu avantaja çevirecek ilk takım olabilir. Macaristan'da Alpine ve Esteban Ocon, ilk virajdaki kaosu ve Mercedes'in stratejik hatasını avantaja çevirerek galibiyete ulaşmıştı. İtalya'da ise McLaren, Hamilton-Verstappen kazasını avantaja çevirerek duble yapmıştı.

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nin SF21'in karakteristiklerine en uygun pist olabileceğini söylemişti.

Meksika'daki yarış hakkında konuşan Binotto, yüksek rakımın SF21'e geri kalan pistlerden daha çok uyacağını düşünüyor.

"Takımın son birkaç yarıştır gösterdiği gelişimle mutluyum. Bu gelişim, bana gelecek yarışlar için güven veriyor. Özellikle de Meksika'daki yarış için [güven veriyor]."

"Meksika'da maksimum yere basma gücüyle yarışacağız ve bu pist motor gücüne daha hassas bir pist. Bu yüzden Mercedes'le aramızdaki fark daha az olacak. Meksika'daki pistin, Austin'e kıyasla bize daha uygun olduğunu söyleyebilirim."

"Güç, düzlüklerde hep kullanıma hazır durumda oluyor. Düzlüğün başında da düzlüğün sonunda da güç mevcut oluyor. Austin'de maksimum yere basma gücü kullansak da diğerlerinin [düzlük] hızını neredeyse yakalayabildik."

"Geçen sene yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda, kesinlikle ileri doğru büyük bir adım atıldı. Tabii ki griddeki en iyi motorla aramızda hâlâ bir fark var ancak artık bu farkın dramatik olduğunu düşünmüyoruz."

Hava yoğunluğunun azalmasıyla birlikte gelen soğutma problemleri nedeniyle Meksika'da içten yanmalı motorların rolü azalacak ve ERS, daha büyük bir fark yaratabilecek.

İçten yanmalı motorda yaşanan güç kaybını azaltmak için turbonun daha çok çalışması gerekecek. Griddeki en küçük turboya sahip olan Mercedes ise diğer takımlara göre daha çok zorlanacak.

Mercedes'in küçük turbosu, diğer pistlerde bir avantaj olsa da bu durum Meksika'da Alman ekibin işini zorlaştıracak.

Ferrari SF21, difüzör ve motor kapağı detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Meksika'daki yüksek rakımın getirdiği bir diğer meydan okuma da mekanik parçaları soğutma konusunda yaşanıyor. Gelecek hafta araçların frenlerinde daha büyük hava girişleri görmemiz mümkün.

Mekanik parçalarını soğutmak için havaya en çok güvenen araçlardan biri ise SF21. Dolayısıyla havanın yoğunluğunun azalması İtalyan ekibi soğutma konusunda yeni çözümler bulmaya itecek gibi duruyor. Ferrari'nin aracını soğutmak için ne gibi tasarımlar getireceğini görmek ise ilginç olacak.

Binotto, Meksika'nın SF21'e en çok uyacak pist olduğunu düşünse de Meksika'da olmayacak. 2022 projesiyle yakından ilgilenen Binotto, fabrikada kalacak ve takımın çalışmalarını Maranello'dan takip edecek.

Mattia Binotto, Takım Patronu, Ferrari, Jos Verstappen'le konuşuyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images