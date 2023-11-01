Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış

Ferrari’nin cumartesi günü ilk çizgiyi kapattıktan sonra Mercedes ile puan farkını kapatma planları vardı. Ferrari Meksika GP’sinde alınan sonuçlardan memnun olmadı. İki takım hafta sonunu 27’şer puanla kapattı. Bu durum Ferrari’nin Takımlar Şampiyonası ikinciliği için farkı kapatamaması anlamına geliyor.

Charles Leclerc pole pozisyonunu alırken Carlos Sainz yarışa ikinci sıradan başlamıştı. Pazar günü ise, Leclerc üçüncü sırada podyumla ayrılırken Sainz dördüncü oldu. Ferrari’ler Max Verstappen’in galibiyet şansını düşünmüş olsalar da Mercedes’ten Hamilton ile podyum mücadelesi vermesini beklemiyordu.

Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, con il trofeo del terzo posto nel GP del Messico

SF-23 sıralama turlarında iyi bir performans gösterdi. Sıralama turlarının son bölümünde attıkları turlarla ilk çizgiyi aldılar. Ancak pazar günü gerçekleştirilen yarışta SF-23’ten aynı performansı göremedik.

Şahlanan atın mühendisleri, geçtiğimiz yıl güvenliği riske atmamak için güç ünitesini kısmak zorunda kalmışlardı. O sebeple bu yarışa özel olarak hazırlandılar.

Ferrari, motor kapağındaki soğutma deliklerini en çok genişleten takım olarak Meksika’ya geldi. Aerodinami mühendisleri, Monza kadar yüksek hızlara çıkan ancak Monaco tipi kanat açılarıyla maksimum yere basma kuvveti oluşturmak istenen pistte, soğutma kanallarını genişletmenin aerodinamik verimlilikten vazgeçmekten daha yararlı olacağını düşündüler.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23: gli sfoghi d'aria maggiorati visti in Messcico Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23: gli sfoghi dell'aria calda ad Austin

Red Bull ve Mercedes’te soğutma sorununu ciddiye alsalar da Ferrari kadar büyük havalandırma delikleri kullanmadılar.

Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB19: il raffreddamento del GP del Messico

Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14: gli sfoghi d'aria calda nel GP del Messico

Marenello ekibi, 71 turluk yarışta sıcaklık ve düşük yoğunlukla havayla mücadele etti. Yarışın üçüncü turunda Leclerc’e telsizden ayağını gazdan çekmesi talimatı geldi çünkü güç ünitesine yarış boyunca dikkat edilmesi gerekiyordu.

Photo by: Matteo Bobbi Ferrari: la telemetria di Q3 a confronto di quella della gara nel GP del Messico

Telemetre verilerine baktığımızda, Leclerc’in pole turu ile 16. tur (rastgele seçilmiş bir tur) arasındaki farklılıkları açıkça görebiliyoruz. Neredeyse boş bir depo ve yumuşak lastikle atılan bir tur ile dolu depo ve orta hamur lastiklerle atılan turun karşılaştırılamayacağı açıkça görülüyor. Burada tur zamanından ziyade kırmızı otomobilin performansı dikkat çekiyor

Pilot Araç Yarıştaki maksimum hız km/s

Sıralamalardaki en yüksek hız km/s

Charles Leclerc Ferrari SF-23 330,5 350,7 Carlos Sainz Ferrari SF-23 333,3 348,7 Valtteri Bottas Alfa Romeo C43 361,9 347,3 Guanyu Zhou Alfa Romeo C43 353,6 347,0 Nico Hulkenberg Haas VF-23 359,0 352,2 Kevin Magnussen Haas VF-23 357,0 352,0 Max Verstappen Red Bull RB19 354,0 349,9 Lewis Hamilton Mercedes W14 349,2 345,1

Leclerc sıralama turları seansında 350.7 km/s hıza çıkabilirken yarışta sadece 330.5 km/s hızı görebildi. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Sainz ise, yarışta 333.3 km/s maksimum hıza ulaşabildi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, ha avuto la più alta velocità alla speed trap: 361,9 km/h grazie a una scia

Ferrari motorlu Alfa Romeo C43 ile Valtteri Bottas 361.9 km/s’lik hıza ulaşarak en yüksek hıza çıkan isim oldu. Ferrari motoru kullanan bir diğer takım olan Haas’ta Kevin Magnussen 357 km/s, Nico Hulkenberg ise 359 km/s hıza ulaştı. Yarış galibi Verstappen 354 km/s hıza ulaşırken podyumun ikinci basamağında lan Hamilton 349.2 km/s hıza ulaştı.

Ferrari’nin diğer takımlar ile olan farkı dikkat çekici durumda. Muhteşem sıralama turu performanslarının aksine yarışta bir şeyleri farklı olduğu telemetri verilerinden görülebiliyor. Motor devriğine baktığımızda en yüksek devirde vites değiştirdikleri görülse de pilotların motor sıcaklığını kontrol altında tutmak için korumacı davrandığı ve güç ünitesinin tam performansından yararlanmadıkları görülüyor.

Sadece bu da değil, Hermanos Rodriguez pistini karakterize eden üç düzlükte sıralama seansının aksine gazı daha erken bıraktıkları telemetri verilerinde görülebiliyor.

Elbette motor verilerini lastik performanslarıyla beraber analiz edilmesi gerekiyor. Yumuşak lastikler sıralama turlarında SF-23 ayar eksikliklerini örtmüş gözükse de bu sorunlar yarışta ortaya çıktı.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Leclerc ve Sainz, yarışın ilk bölümünde orta hamur lastiklerle Verstappen ile olan farkı 5.5 saniyede tutmayı başardılar. Ancak 37. Turda çıkan kırmızı bayrağın ardından sert lastiklere geçen Ferrari aynı performansı gösteremedi. Kırmızı bayrak sonrası orta hamur lastiği tercih eden Hamilton’ın hızı kırmızıların yakalayamayacağı hızdaydı. Orta hamur tercihine rağmen Hamilton’un hızı yarışın son bölümünde performans düşüşü yaşamadı.

Düşük yoğunluklu hava ve lastiklerin etkileri birleştiğinde kırmızılar yarışı idare ederek tamamlamak zorunda kaldılar. Genel anlamda Leclerc’in podyumu ve Sainz’ın podyumu Ferrari’nin iyi bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor.

Photo by: Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, non è stato particolarmente soddisfatto del risultato in Messico

Ferrari, Meksika’dan umduklarından fazla puanla dönmüş oldu. Bu hafta sonu yarış yapılacak İnterlagos pisti de tıpkı Meksika gibi deniz seviyesinden bir hayli yukarıda yer alıyor. Interlagos W14 için oldukça uygun bir pist. Hatırlanacağı üzere Mercedes geçtiğimiz yıl yarışı duble ile noktalamıştı. Ferrari Takımlar Şampiyonasındaki ikinciliği istiyorsa daha fazla hata yapma şansı kalmamış durumda.