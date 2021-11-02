Ferrari: "Meksika, McLaren ile olan şampiyona mücadelemiz için önemli"

Maranello merkezli takım, bitime beş yarış kala Mercedes ve Red Bull'un arkasında, McLaren ile üçüncülük için verdiği mücadelede sadece 3.5 puan geride.

Aynı zamanda Ferrari, yeni getirilen motor güncellemesi ile beraber performansını artırırken İtalyan takım, sezonun kalanı için çok iyi bir konumda yer alıyor.

Amerika Grand Prix'sinde Charles Leclerc, McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo'nun 25 saniye önünde güçlü bir dördüncülük almayı başardı.

Bu performans özellikle önemli çünkü Austin pistinin yüksek hızlı virajlı ve uzun düzlüklü yapısı, İtalyan takıma özellikle uyacak bir pist yapısı değildi.

Bu nedenle Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Meksika'nın, takımların en yüksek kanat ayarlarıyla yarışabileceği, kendine özgü doğasının, kendileri için iyi bir fırsat yaratabileceğini düşündüğünü söyledi.

Binotto açıklamalarında, "Meksika'da maksimum yere basma kuvveti ile mücadele ediyoruz ve bu pist, güç hassasiyetinin daha az önem taşıdığı bir pist."

"Bu nedenle her ne kadar güç olarak Mercedes ile aramızda bir fark olsa da, bana göre Meksika pisti, Austin ile karşılaştırıldığında, bize daha uygun bir pist olacak." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, Ferrari'nin Austin'de McLaren'den daha hızlı olmasının önemli olduğunu, bunun nedeninin ise Austin'in kağıt üstünde McLaren'in güçlü olduğu bir pist olmasına dikkat çekti.

İtalyan takım patronu, "Genel kanı hakkında konuşursak bu sene McLaren, orta ve yüksek hızlı virajlarda hep çok rekabetçi oldu, Austin'de de böyle olması bekleniyordu."

"Ancak hafta sonunun genel performansına baktığımızda biz, onların önündeydik: ki bu da sıralamalarda net şekilde ortadaydı. Yarışta da Charles, tur başı ortalaması olarak Ricciardo'nun yarım saniye önündeydi, yarışı da 25 saniye önünde tamamladı."

"Bence biz kesinlikle daha hızlıydık ve bence kağıt üstünde Austin, bizim aracımıza pek uyumlu olmayan bir pistti."

"Bu nedenle son yarışlarda gördüğüm gelişimden gayet memnunum ve güç ünitemiz de, hem yarışta hem de sıralamalarda, bize çok yardımcı oldu. Bu da önümüzdeki yarışlar için bana güven veriyor." açıklamalarında bulundu.