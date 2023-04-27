Ferrari, Mekies'in daha büyük bir takıma gitmesine izin vermedi mi?

Yeni kuralların ikinci sezonuna pek de iyi bir giriş yapamayan Ferrari, ilk yarıştan bu yana takımda ciddi değişikliklere gitmekte.

Araç konsept şefi David Sanchez'in ayrılığıyla başlayan değişikliklerin teknik departmandaki Enrico Cardile ve Enrico Gualtieri gibi isimlerin yanı sıra sportif direktör Laurent Mekies'e de sıçraması beklenmekteydi, ancak bu konudaki haberler dedikodu seviyesinden ileri gitmemekteydi.

Kısa süre önce gelen bir açıklamayla birlikte bu dedikoduların gerçekliği teyit edilmiş oldu: AlphaTauri, 16 senedir takımın başında yer alan Franz Tost'un sene sonu görevinden ayrılacağını ve yerine Mekies'in geleceğini açıkladı!

Açıklamada Mekies'in takıma ne zaman katılacağına dair bir ibare bulunmamakta, bu da Ferrari'nin Mekies'i sözleşmesi bitene kadar takımda tutacağı ve sonrasında zorunlu izne çıkaracağı anlamına geliyor olabilir.

Bu konudaki iddiaları derleyen Formu1a.uno ise üç farklı detaya dikkat çekiyor:

Laurent Mekies'in ayrılığının takımda uzun süredir konuşulduğu,

CEO Benedetto Vigna'nın Mekies'i istemediği,

Ferrari'nin Mekies'in ayrılığına sadece alt sıra takımına gitmesi kaydıyla izin verdiği.

Tüm bu iddialar, takım patronu Frederic Vasseur'un Mekies ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu ve kendisinin takımda kalması için uğraştığını da hesaba kattığımızda epey anlam kazanıyor, nitekim Mekies eski takım patronu Mattia Binotto'nun sağ kolu konumunda olmasına rağmen yeni yapılanmada kendine yer bulabilmişti.

Öte yandan Mekies'in FIA veya Alpine'e gitme ihtimali de geçtiğimiz haftalarda birçok kez dillendirilmişti, ancak AlphaTauri ismi ortaya atılalı sadece iki gün oldu. Sadece iki gün içinde her şeyin tamamlanması ve anlaşmanın gerçekleşmesi, takımın Mekies'in gidişini engellemekten ziyade kendisinin daha küçük bir takıma gitmesini amaçladığını gösteriyor.

Mekies'in Ferrari ile uzun vadeli sözleşmesinin ne zaman bittiği bilinmiyor, ancak kendisinin 2024 sezonundan erken takıma katılması, hatta bu sürecin 2025 sezonuna kadar uzaması bekleniyor.