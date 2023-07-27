Ferrari, Mekies ile yollarını resmen ayırdı, yerini Ioverno aldı

Laurent Mekies, Mattia Binotto döneminin kilit isimlerinden birisiydi ve takıma sportif anlamda destek veriyordu.

Fakat Mekies, AlphaTauri'nin yeni patronu olmayı kabul etmesinin ardından, yakında İtalyan ekibe katılacak.

Bunun ne zaman olacağına dair pek çok söylenti mevcuttu fakat bu hafta sonu itibariyle Mekies ile Ferrari'nin yolları ayrılıyor.

İtalyan ekipten yapılan açıklamaya göre Mekies, iki taraf arasındaki kontratın feshedilmesinin ardından bu hafta sonu Belçika'da olmayacak.

Mekies, 4.5 senedir Ferrari ile çalışıyordu ve İtalyan ekip bu sürede yedi galibiyet aldı.

Ferrari, "Tüm bu yıllar boyunca verdiği verdiği katkılardan ötürü kendisine teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Belçika GP'den itibaren Mekies'nin pit duvarındaki görevlerini sportif direktör Diego Ioverno üstlenecek.

Ioverno sportif konularla ilgilenmesine ek olarak FIA ile görüşmelerde yer alacak.

23 yıldır Maranello'da görev alan Ioverno, Matteo Togninalli ve Ravin Jain ile birlikte doğrudan takım patronu Fred Vasseur'e rapor verecek.