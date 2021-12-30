Ferrari: "McLaren'la mücadelede, 2022 projesinden taviz vermedik"

Geçmişte defalarca şampiyonluk savaşına giren Ferrari ve McLaren, bu yıl şampiyona üçüncülüğü için keyifli bir rekabet çerisine girdiler.

Ferrari, yılın ikinci yarısına getirdiği güncellenmiş hibrit sistemin de yardımıyla, sezonu 47.5 puan farkla üçüncü sırada bitirdi ve bu mücadelenin galibi oldu.

Bu başarıya rağmen İtalyan ekip, sezon boyunca araca çok büyük güncellemeler getirmemeyi tercih etti çünkü 2022'deki yeni kuralların daha önemli olduğunu düşünüyordu ve yüzden odak noktalarını yeni araca çevirmenin mantıklı olduğunu karar verdi.

Ferrari'nin sportif direktörü Laurent Mekies, McLaren ile olan mücadelenin yakınlığına rağmen SF21'in gelişim döngüsünü genişletmeyi hiçbir zaman düşünmediklerini ve 2022 aracının gelişiminden ödün vermediklerini duyurdu.

Motorsport.com'un da dahil olduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan Mekies, SF21'in gelişim döngüsünü genişletip genişletmedikleri sorulduğunda, "Bu konudaki cevabımız hayır."

"Durumu oldukça erken bir konuda netleştirip, 2022'ye odaklanma kararı aldık."

"O noktada üçüncülük için rekabet edebilmeyi umuyorduk çünkü sezonun başında McLaren'dan oldukça gerideydik ve nihayetinde umudumuz üçüncülük için savaşabilmek yönündeydi."

"Ancak 2022 projesinden hiçbir şekilde taviz vermedik. Muhtemelen sana verebileceğim en net cevap budur."

"Hiçbir şekilde taviz vermedik. Yılın ikinci yarısında sahip olduğumuz tek güncelleme, gelecek yıl da kullanabileceğimiz bir şey olan hibrit sistemdi." dedi.

Geliştirilmiş hibrit bileşen, Rusya Grand Prix'sine getirildi ve yakın orta grupta takımın gelişimine biraz da olsa yardım etti.

Bunun dramatik bir şey olmadığını söyleyen Mekies, "Yine de bildiğiniz gibi farklar çok küçük. Pek çok kez geriye baktık ve "Eh, o güncelleme olmasaydı, X sıra daha geride olurduk" dedik."

"Grid birbirine çok yakın olduğu için etkinin daha önemli olduğunu hissettik."

"Biraz yardımcı oldu ama aynı zamanda aracın potansiyelini bazı alanlarda daha iyi kullanmamıza da yardımcı etti."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images