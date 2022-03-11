Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari, McLaren'ın tabanını kopyaladı
Ferrari, Barselona testlerinin ardından Bahreyn testlerine güncelleme getirmeyeceğini açıklamıştı ancak durum pek Ferrari'nin açıkladığı gibi durmuyor. Daha önce Aston Martin'in tabanının ön kısmını kopyalayan Ferrari, bu sefer McLaren'ın tabanının arka kısmındaki bölümü kopyaladı.
Ferrari, zemin etkili yeni Formula 1 aracıyla şu ana kadar güçlü bir form sergiledi. Bahreyn testlerinde Mercedes'in ekstrem sidepod çözümü konuşulsa da testlerin ilk gününde Ferrari en hızlısıydı. Charles Leclerc, testlerin ilk gününde C3 lastiklerle en hızlı tur zamanını kaydetti.
Ferrari'nin karoseri Barselona testlerindekinin aynısı olsa da taban kısmında değişiklikler yapıldı. Takım, düzlükte yaşadığı dalgalanma sorununu çözmenin yollarını arıyor. Dalgalanma sorununu çözen takımın bu konuda avantaj sağlayacağı düşünülüyor.
Ferrari F1-75, dettaglio del fondo
Photo by: Giorgio Piola
Dettaglio delle fiancate della Ferrari F1-75
Photo by: Giorgio Piola
Dün Ferrari'nin tabanın sidepodun önüne denk gelen kısmında dikey bir kanatçık eklediğini söylemiştik. Görünüşe göre Ferrari, rakiplerinin çözümlerini adapte etme konusunda pek sorun yaşamıyor.
Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu fotoğraf, Ferrari'nin McLaren'ın kullandığı taban kenarı kanadını kopyaladığını gösterdi.
McLaren MCL36 dettaglio del fondo che a Barcellona ha incuriosito i ferraristi
Photo by: Giorgio Piola
McLaren MCL36, Barselona'da dalgalanma sorununu en az yaşayan araç olmuştu. Aracın tabanının arkasında, metal parçalarla tabana bağlanan ekstra bir kanat yer alıyordu. Ferrari de buna benzer bir çözümü tabanın adapte etti.
Dettaglio del doppio splitter Ferrari
Photo by: Ferrari
Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter
Photo by: Aston Martin Racing
Ferrari, rakiplerinde yer alan ve işe yarayan çözümleri aracına uygulamaktan çekinmiyor. Takım, daha önce üstteki fotoğrafta göreceğiniz üzere ilk olarak Aston Martin aracında görülen, tabanın uç kısmında yer alan kar küreyici şeklindeki kanatçığı aracına eklemişti.
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