Ferrari, McLaren'ın tabanını kopyaladı

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Ferrari, zemin etkili yeni Formula 1 aracıyla şu ana kadar güçlü bir form sergiledi. Bahreyn testlerinde Mercedes'in ekstrem sidepod çözümü konuşulsa da testlerin ilk gününde Ferrari en hızlısıydı. Charles Leclerc, testlerin ilk gününde C3 lastiklerle en hızlı tur zamanını kaydetti.

Ferrari'nin karoseri Barselona testlerindekinin aynısı olsa da taban kısmında değişiklikler yapıldı. Takım, düzlükte yaşadığı dalgalanma sorununu çözmenin yollarını arıyor. Dalgalanma sorununu çözen takımın bu konuda avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo Photo by: Giorgio Piola Dettaglio delle fiancate della Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Dün Ferrari'nin tabanın sidepodun önüne denk gelen kısmında dikey bir kanatçık eklediğini söylemiştik. Görünüşe göre Ferrari, rakiplerinin çözümlerini adapte etme konusunda pek sorun yaşamıyor.

Giorgio Piola'nın çekmiş olduğu fotoğraf, Ferrari'nin McLaren'ın kullandığı taban kenarı kanadını kopyaladığını gösterdi.

McLaren MCL36 dettaglio del fondo che a Barcellona ha incuriosito i ferraristi Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL36, Barselona'da dalgalanma sorununu en az yaşayan araç olmuştu. Aracın tabanının arkasında, metal parçalarla tabana bağlanan ekstra bir kanat yer alıyordu. Ferrari de buna benzer bir çözümü tabanın adapte etti.

Dettaglio del doppio splitter Ferrari Photo by: Ferrari Aston Martin AMR22, dettaglio dello splitter Photo by: Aston Martin Racing

Ferrari, rakiplerinde yer alan ve işe yarayan çözümleri aracına uygulamaktan çekinmiyor. Takım, daha önce üstteki fotoğrafta göreceğiniz üzere ilk olarak Aston Martin aracında görülen, tabanın uç kısmında yer alan kar küreyici şeklindeki kanatçığı aracına eklemişti.