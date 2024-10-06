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Formula 1

Ferrari: "McLaren'ın hızı, sadece yeni rüzgar tünelinden kaynaklanmıyor"

Ferrari, McLaren'in F1'deki güçlü temposunun yalnızca yeni F1 rüzgar tünelinden kaynaklandığına inanmıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

MCL38 aracı son birkaç aydır griddeki en hızlı araca dönüştü ve hem Lando Norris'i hem de Oscar Piastri'yi düzenli yarış kazanan pilotlar haline getirdi. 

Woking merkezli takım şu anda takımlar şampiyonasında Red Bull'un 41 puan önünde yer alıyor.

Griddeki takımlardan McLaren, McLaren Teknoloji Merkezi'nde eski tüneli yıkıp yerine yeni ekipmanlara sahip bir rüzgar tüneli inşa etti.

Aston Martin de sıfırdan yepyeni bir tünel inşa ederken, Red Bull da eski tesisini yenilemek istiyor.

Ferrari rüzgâr tünelini yenilemedi ancak performans mühendisi Jock Clear, McLaren'deki yeni rüzgâr tünelinin aracın rakiplerine kıyasla hızlanmasının tek nedeni olduğuna inanmıyor.

Clear, McLaren'in yeni rüzgâr tünelinin öne geçmelerini sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse bunun cevabını bilmiyorum ve McLaren'in performansının bundan kaynaklandığını söylemek istemem, bu sezon iyi bir iş çıkardılar."

"Ama aslında aradaki farkı büyük ölçüde kapattık, hâlâ onlara uygun pistler var ama kesinlikle son birkaç yarışta farkı kapattığımızı gördünüz."

"Bu sadece herkesin gelişiminin itici ve çekici gücü. Eğer bir süre sonra yaptıklarımızla gridin geri kalanına ayak uyduramadığımızı görürsek, o zaman Fred Vasseur'ün arkasında büyük paralar olan daha büyük bir karar vermesi gerekir." yanıtını verdi.

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