Ferrari: "McLaren arka kanadının yasallığı tartışmaya açık değil"

Singapur Grand Prix'si öncesinde McLaren, esneme özellikleriyle ilgili tartışmaların ardından arka kanat tasarımında değişiklikler yapacağını söyledi.

Geçen haftaki Azerbaycan Grand Prix'sinde Oscar Piastri'nin aracından alınan görüntülerde, arka kanadın üst kısmının esneme yapması ve böylece sürtünmeyi azalttığı ortaya çıkmıştı.

FIA'nın tasarımla ilgili analizinin ardından cuma günü yönetim organının kanadın davranışının yönetmeliklere uymadığını düşündüğü ve bu değiştirilmesini istediği ortaya çıktı.

McLaren bu talebi kabul ettiğini ve değişiklikler yapacağını doğruladı.

Ferrari takım patronu Vasseur, bu konuda şunları söyledi: "Bence ön kanat ile arka kanatta yaşananlar arasında bir tür kafa karışıklığı var."

"Ön kanadın gri bir alan olabileceği konusunda hepimiz hemfikiriz çünkü TD'nin ilk paragrafı aracın bir parçasını deformasyon niyetiyle tasarlayamayacağınızı söylüyor."

"Ancak arka kanat hikayesi tamamen farklı. Bu tamamen siyah ya da beyaz bir konu. Gri olmaya açık değil."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Arka kanat sorununun Bakü yarışından sonra gündeme gelmesiyle birlikte Vasseur, McLaren'in önceki yarışlarda bu tasarımdan yararlanmış olmasının bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Vasseur, "Hepimiz bunun videosunu ve resimlerini gördük."

"Monza'daki durumu hatırlarsanız, 0.075 saniye içerisinde beş aracımız vardı ve bu biraz sinir bozucu."

"Bakü'de ise 10 tur arka arkaya ilk virajda yan yanaydık. Bu yüzden yaşadığımız hayal kırıklığını tahmin edebilirsiniz." dedi.

Vasseur, takımı protesto etmenin söz konusu olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bu mümkün olabilirdi ama gerekli kanıtlara sahip olmak o kadar kolay değil."

"Dürüst olmak gerekirse bu sayfayı kapatmak ve geleceğe odaklanmak istiyorum."

"Önümüzde hâlâ yedi yarış var. Bu hafta sonu kazanmak zorundayız ve bu verebileceğimiz en iyi cevap olacak."