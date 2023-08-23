Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2008 Singapur GP'sinin sonucunun değiştirilmesi için yasal süreçleri başlatan Felipe Massa'nın durumu hakkında yorum yapmıyor.
Crashgate olarak adlandırılan skandal 2008 sezonunun gidişatını ciddi anlamda etkilemiş, o yarıştan puansız ayrılan Felipe Massa, üçüncülüğe ulaşan Lewis Hamilton'a sezon sonu şampiyonluğu sadece bir puanla kaybetmişti.
Kazaya kadar yarışı lider götüren Massa, kaza sonrası çıkan Güvenlik Aracı periyodunda pite girmiş, fakat benzin hortumunun kopması nedeniyle epey zaman kaybederek gerilere düşmüştü.
Olayın üstünden tam 15 sene geçti, ancak özellikle son dönemde her şey tıpkı ilk günkü kadar güncel diyebiliriz. Bu durumun sebebi ise eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone'un yaptığı "olaydan sezon bitmeden haberimiz olmuştu" şeklinde bir açıklama.
Ecclestone'un açıklamalarının ardından birkaç aydır avukatları vasıtasıyla atılabilecek adımları tespit etmeye çalışan Massa, kısa süre önce F1 ve FIA'ya karşı yasal süreçleri başlattı.
Eğer ki mahkemeden Massa lehine bir sonuç çıkarsa, bu Ferrari'nin hanesine bir diğer pilotlar şampiyonluğunun yazılmasını sağlayacak, dolayısıyla takımın bu konudaki tavrı merak konusu.
Ancak görünüş o ki, başta Frederic Vasseur olmak üzere Ferrari bünyesindeki neredeyse hiç kimse bu sürece müdahil olmak istemiyor.
Vasseur, "Tahmin edebileceğiniz gibi, bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum.
"Tüm paydaşlarla iyi bir ilişkim var ve bu oldukça zor bir durum. Bunun yanı sıra koşullar tamamen istisnai idi."
"Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama garip olacağı kesin."
"Günün sonunda bırakın 15 seneyi, damalı bayraktan 15 dakika sonra dahi bir yarışın sonucunun değiştirilmesi taraftarı değilim," dedi.
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