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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor

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Ferrari, Maranello'da Haas F1 merkezi kuruyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ferrari, Maranello’da bir Haas merkezi kuruyor ve bu ekipteki çalışanların Amerikan takımına geçmesi bekleniyor.

Bütçe sınırlandırmasının gelişi üzerine Ferrari, personel sayısını azaltırken önemli mühendislerini kaybetmemek adına onları müşteri takımına aktarıyor.

Ferrari bu ayın başında şasi mühendisliği şefi Simone Resta’nın henüz belirsiz bir rolle Haas’a geçeceğini duyurmuştu. Şimdi İtalyan takım başka transferlerin de yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı.

Ferrari’nin tesislerinin yakınına bu ekip için ayrı bir fabrika kuruluyor, böylece ekipteki personeller sadece Haas için çalışabilecek.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto: “Bu kişiler Maranello’da Scuderia Ferrari’den tamamen ayrı bir binada olacaklar. Scuderia Ferrari binasına erişmek zorunda kalmayacaklar. Ayrı olacaklar ve orada kalacaklar.” dedi.

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Binotto Haas’la ilişşkilerinin öncesi gibi müşteri takımı olarak devam ettiğini ve kesinlikle regülasyonlara karşı bir fikir üretmeye çalışmadıklarını belirtti.

“Bizim açımızdan müşteriler. Bazı çalışanlarımız onların takımında katılacaklar ve bence onlar için çok güzel bir fırsat.”

“Çok güzel bir fırsat çünkü bence bunu yaparak organizasyonlarını ve teknik ekiplerini kuvvetlendirebilirler.”

“Bizim için gerekli bir şeydi çünkü bugünkü organizasyonumuzu bütçe sınırlandırmasının kısıtlarına uymak için azaltmamız gerekiyordu.”

“Ama Haas Ferrari’ye karşı halen tamamen bağımsız bir takım. Alt takım değil ve regülasyonların izin verdiğinin haricinde bilgi paylaşımında bulunmuyoruz.”

Binotto çalışanlarını tamamen bırakıp başka takımlara kaptırmaktansa Haas’a aktararak çok daha rahat hissetiğini söyledi.

“Seçim hakkım olsaydı ve organizasyonumu azaltmak durumunda kalsaydım boşta olup diğer takımların erişiminde olmalarındansa kesinlikle onların Haas takımına katılarak onları güçlendirdiğini bilmekten daha mutluyum.”

“İş birliklerine kesinlikle bu gözle bakıyoruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team , Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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