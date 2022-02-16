Ferrari, ManpowerGroup ile kontrat yeniledi

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Manpower, merkezi Milwaukee, Wisconsin'de bulunan bir insan kaynakları danışmanlık şirketi olarak biliniyor. Şirket Elmer Winter ve Aaron Scheinfeld tarafından 1948'de kuruldu.

ManpowerGroup, dünyanın en dinamik kurumlarının başarısına katkı sağlarken, rekabet yeteneğini geliştiren, verimliliği artıran ve daha üretken olmayı teşvik eden küresel işgücü çözümleri sağlıyor.

Ayrıca 80 farklı ülkede ve bölgede 2.700 şubesi bulunuyor.

Ferrari, salı günü yaptığı açıklama ile, üst düzey şirketler için personel bulma ve seçme konusunda dünya lideri olan bu marka ile kontrat yenilediğini duyurdu.

ManpowerGroup takımın yeni resmi takım partneri de olacak.

Bu kapsamda ManpowerGroup logosu, 17 Şubat'ta tanıtılacak olan F1-75 aracının üzerinde yer alacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari