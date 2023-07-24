Ferrari, Macaristan'da yapılan tüm hataların farkında

Avusturya'daki podyumun ardından düşüşe geçen Ferrari, bir diğer zor hafta sonunu geride bıraktı.

Sıralama turlarını Leclerc ile altıncı, Carlos Sainz ile 11. tamamlayan takımın yarışına genel olarak operasyon hataları damga vurdu.

En çok sıkıntı yaşayan taraf bir kez daha Leclerc oldu, ilk piti tam 9.7 saniye süren Leclerc, yarış öncesi su hortumunun bağlanmaması nedeniyle yarışı susuz geçirdi.

Dahası, ikinci kez pite geldiğinde pit şeridi hız sınırını da aşan Leclerc, beş saniye zaman cezası aldı!

Yarışın ardından konuşan Frederic Vasseur, çok fazla hata yaptıklarının farkında olduğunu açıkça belirterek sorumluluk üstlendi.

Vasseur, "Budapeşte'ye gelirken beklediğimiz sonuçlar bunlar değildi, yarış henüz sıralama turlarında büyük ölçüde tehlikeye girdi."

"Startta bazı riskler almak zorunda kaldık, [Sainz'ı] yumuşak lastikle başlatmak iyi bir seçimdi, ancak yarışta iki kez sert lastik kullanmak kolay değildi."

"Charles tarafında ise yarışın muhtemelen çok daha iyi geçtiğini düşünüyorum, çünkü hızlıydı. Ancak pit girişinde aldığı ceza ve pitte yaşadığı sorun onun yarışını da sıkıntıya soktu."

"Pitlerde sekiz saniye kaybetmese ve trafiğe takılmasa beşinci olabilirdi."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'nin kendini yeni formata göre ayarlamadığını da itiraf eden Vasseur, "Öncelikle neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı anlamak için zamana ihtiyacımız var çünkü format farklıydı."

"Mükemmel bir hafta sonunu analiz etmek o kadar kolay değil ve bu konuda tersine mühendislik yapabilmek için tüm sonuçlara sahip olmamız gerek."

"Potansiyelimiz muhtemelen dün gösterdiğimizden daha iyiydi, ancak sadece Charles ile en az 20 saniye kaybettik."

"Hayatımın son 35 yılını pit duvarında geçirdim ve kariyerim boyunca her Pazartesi günü bir liste hazırladım, uzun bir hata listeniz var."

"Takım patronunun görevi, görünen ve görünmeyen hataları takımla birlikte bulabilmek, sonrasında da çözüm üretmek." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son olarak Ferrari'nin başındaki ilk yarım sezonunu değerlendiren Vasseur, "Beklediğimiz sonuçlara ulaşamadık, elbette çok daha iyisini bekliyorduk. Ama durum bu ve çalışmamız gerekiyor."

"Kendimizi geliştirmeliyiz ama o kadar da uzakta değiliz. Sıralama temposunda Max'e [Verstappen] çok yakınız, hatta zaman zaman aynı seviyedeyiz."

"Yarış temposunda Red Bull herkesten kilometrelerce uzakta, temiz havada kalabilmek içinse sıralama sonuçları çok önemli."

"Tüm araçlar kirli havadan etkileniyor, dolayısıyla ikinci sıradan başladığınız anda rahatsınız." dedi.