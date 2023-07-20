Ferrari, Macaristan'da "ön bölümde" yer almayı bekliyor"

Ferrari bu yılın en tutarsız takımlarından birisiydi ve bazen çok iyi görünseler de bazen podyum mücadelesinin dahi dışında kaldılar.

Silverstone o yarışlardan birisiydi ve takım, hafta sonunun sadece birkaç puanla kapatmak durumunda kaldı.

Şimdi pist yapısının farklı olduğu Macaristan var ve İtalyan ekip, ön bölüme dönme hedefinde.

Vasseur, hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Şimdi Budapeşte'ye geliyoruz ve SF-23'te uyguladığımız güncellemelerle başlayan ilerlemeyi devam ettirmekte kararlıyız."

"Silverstone'da, bu yükseliş trendinde bir düşüş yaşasak da, Kanada ve Avusturya'da açıkça ilerleme kaydettik ve artık Charles ile Carlos'un Hungaroring'de ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayacak bir araca sahip olduğuna inanıyoruz."

"Her ikisi de bu pisti seviyor ve bu hafta sonu için çok iyi hazırlandılar, bu dar pistte her zaman çok önemli olan sıralama turlarına özellikle dikkat ettiler."

"Bu hafta sonu, ilk kez tüm takımlar sıralama turlarının her bölümünde tek bir lastik türü kullanılmasın ilişkin yeni kuralla başa çıkmak zorunda kalacak, bu da takımların çoğunun ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında dikkatle incelenmesi gereken başka bir değişken olacak."

"Cumartesi ve Pazar günü ön tarafta mücadele etmeyi bekliyoruz."