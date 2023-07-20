Kayıt Ol
Önceki / Szafnauer: "Alpine'in Spa'da 'büyük bir adım' atması gerekiyor"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ferrari, Macaristan'da "ön bölümde" yer almayı bekliyor"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Hungaroring'de yeniden ön tarafta savaşmalarını beklediğini söyledi.

Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari bu yılın en tutarsız takımlarından birisiydi ve bazen çok iyi görünseler de bazen podyum mücadelesinin dahi dışında kaldılar.

Silverstone o yarışlardan birisiydi ve takım, hafta sonunun sadece birkaç puanla kapatmak durumunda kaldı.

Şimdi pist yapısının farklı olduğu Macaristan var ve İtalyan ekip, ön bölüme dönme hedefinde.

Vasseur, hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Şimdi Budapeşte'ye geliyoruz ve SF-23'te uyguladığımız güncellemelerle başlayan ilerlemeyi devam ettirmekte kararlıyız."

"Silverstone'da, bu yükseliş trendinde bir düşüş yaşasak da, Kanada ve Avusturya'da açıkça ilerleme kaydettik ve artık Charles ile Carlos'un Hungaroring'de ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayacak bir araca sahip olduğuna inanıyoruz."

"Her ikisi de bu pisti seviyor ve bu hafta sonu için çok iyi hazırlandılar, bu dar pistte her zaman çok önemli olan sıralama turlarına özellikle dikkat ettiler."

"Bu hafta sonu, ilk kez tüm takımlar sıralama turlarının her bölümünde tek bir lastik türü kullanılmasın ilişkin yeni kuralla başa çıkmak zorunda kalacak, bu da takımların çoğunun ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında dikkatle incelenmesi gereken başka bir değişken olacak."

"Cumartesi ve Pazar günü ön tarafta mücadele etmeyi bekliyoruz."

paylaşım
yorumlar

Szafnauer: "Alpine'in Spa'da 'büyük bir adım' atması gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Formula 1
Macaristan GP

FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı FIA, bazı takımların bütçe sınırını aştığını yalanladı

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Formula 1
Macaristan GP

Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu" Tost: "De Vries ile yollarımızı ayırma kararı çok zordu"

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Formula 1
Macaristan GP

Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor Alonso, Budapeşte'de yeniden rekabetçi olmalarını umuyor

Son Haberler

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

F1 Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol