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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor

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Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 18:09

Ferrari, Macaristan Grand Prix'si için yepyeni bir sidepod, radyatör ve egzoz güncellemesi hazırlıyor.

Ferrari, bugün gerçekleştirilen yarışta iki araçla birden yarış dışı kaldı ve hafta sonunu sıfır puanla kapattı. 

SF1000 şimdilik yeterince hızlı görünmüyor ve Mercedes ya da Red Bull'la aynı seviyede değil.

Takım, bu hafta sonu için yeni bir ön kanat ile taban güncellemesine sahipti. Fakat güncelleme hazırlıkları devam ediyor.

Simone Resta önderliğinde sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan Ferrari, Macaristan'da daha büyük ve daha önemli güncellemelere sahip olacak.

Takım, Macaristan'da yeni bir sidepod, radyatör ve egzoz sistemine sahip olacak.

Ayrıca Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, güncellemelerin diğer önemli kısmını da Silverstone'a getirmeyi planlıyor ve bu kapsamda araçta yeni bir ön burun tasarımı olabilir.

Güncellemelerle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki güncelerde belli olması bekleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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