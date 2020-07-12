Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor

Ferrari, bugün gerçekleştirilen yarışta iki araçla birden yarış dışı kaldı ve hafta sonunu sıfır puanla kapattı.

SF1000 şimdilik yeterince hızlı görünmüyor ve Mercedes ya da Red Bull'la aynı seviyede değil.

Takım, bu hafta sonu için yeni bir ön kanat ile taban güncellemesine sahipti. Fakat güncelleme hazırlıkları devam ediyor.

Simone Resta önderliğinde sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan Ferrari, Macaristan'da daha büyük ve daha önemli güncellemelere sahip olacak.

Takım, Macaristan'da yeni bir sidepod, radyatör ve egzoz sistemine sahip olacak.

Ayrıca Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, güncellemelerin diğer önemli kısmını da Silverstone'a getirmeyi planlıyor ve bu kapsamda araçta yeni bir ön burun tasarımı olabilir.

Güncellemelerle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki güncelerde belli olması bekleniyor.