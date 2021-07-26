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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, pist düzeninin SF21 aracına uygun görünmesine rağmen Macaristan GP'de galibiyet mücadelesi verebileceklerini düşünmüyorlar.

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

İtalyan takım, Leclerc'in Britanya'daki ikinciliği de dahil olmak üzere son dönemdeki heyecan verici yarışların ardından, SF21'in ilerlemesinden memnun görünüyor.

Bu hafta sonu Budapeşte yarışı yapılacak ve Ferrari, yüksek yere basma gücü isteyen Monako'da çok iyi performans göstermişti. Orada Leclerc pole pozisyonu almış ve Sainz yarışı podyumda noktalamıştı.

Fakat takımın yeniden ön tarafta yarışabileceğine inanması için pek çok sebep olsa da, her iki sürücü de hafta sonuna gerçekçi bakıyor.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, Macaristan'da kazanma şansı olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğruyu söylemek gerekirse iyimser olmak iyi bir şey ve son üç yarışta bu kadar iyi bir performans gösterdikten sonra hepimizin iyimser olabileceğini düşünüyorum."

“Fakat öte yandan gerçekçi de olmalıyız. İyi bir ruh hali içerisindeyiz ama Budapeşte'de galibiyet almak bizim için biraz iyimser olabilir gibi görünüyor. Bu yüzden gerçekçi olursam, en iyi iki takımın hemen arkasındaysak, bundan memnun kalacağım."

Sainz, F1 araçlarının günümüzde çok fazla yere basma gücü ürettiğini ve Budapeşte'deki çoğu virajın artık yüksek süratte geçildiğini dile getirdi.

İspanyol pilot bundan ötürü de pistin kendilerine uymasını beklemiyor.

"Budapeşte son zamanlarda bu araçlar sayesinde orta ve yüksek hızlı bir pist haline geldi."

“Monako ve Bakü'ye bakarsanız, orada ikinci veya üçüncü vitesle dönülen virajlar var ancak Budapeşte'ye baktığımızda şu anda, bu çılgın yüksek yere basma gücüne sahip araçlarla, her zaman dördüncü veya beşinci viteste döndüğünüz bir orta sektör var. Bu yüzden geçmişte olduğu gibi bir düşük sürat pisti değil."

“Bunun bizim için iyi bir pist olacağını düşünmüyorum. Red Bull ve Mercedes'in hemen arkasında olmak için harika bir fırsat olacak fakat yere basma gücünün önemi çok büyük ve verilerden bu takımların hâlâ önde olduğunu görüyoruz."

“Britanya GP'de gördüğümüz üzere, sert lastikte Lewis [Hamilton] bizden biraz daha hızlıydı ve Macaristan'da da önde olmalılar."

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