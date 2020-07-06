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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Macaristan GP güncellemesini öne çekti

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Ferrari, Macaristan GP güncellemesini öne çekti
Ekleyen:
6 Tem 2020 17:44

Ferrari takımı, Macaristan GP için planladığı büyük güncellemenin tamamını olmasa da büyük bir bölümünü bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılacak ikinci yarışa getirmeyi planlıyor.

Sezonun ilk yarışı Avusturya'ya büyük ölçüde kış testlerindeki paketle çıkan Ferrari, performans olarak beklentinin çok gerisinde kaldı.

Ferrari geride kalacağını biliyordu ancak Barcelona'daki testlerde SF1000'in aerodinamisinde sorun fark ettiği için mevcut paketi güncellemek yerine genel olarak konsept değişikliği üzerine odaklandı. Bu güncellemelerin Macaristan GP'de getirilmesi planlanıyordu.

Ancak ilk yarışta yaşanan sıkıntıların ardından Ferrari, güncellemelerin tamamını olmasa da büyük çoğunluğunu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Styrian GP'ye getirme kararı aldı.

Bugün takımdan yapılan açıklamada, "Maranello'daki geliştirme çalışmalarının tam gaz devam ettiği, Macaristan GP için planlanan güncellemelerin çoğunun önümüzdeki hafta sonu araçta olacağı" belirtildi.

Takım, bu değişikliklerin sıralamalardaki bir saniyelik farkı tamamen kapatmaya yeterli olacağını düşünmüyor ancak en azından performans sıralamasında daha yukarılara çıkmayı umuyor.

Takım aynı pistte ikinci yarış yapılacağı için, böylece eski araçla yeni aracı arka arkaya test edip paketin ne kadar çalıştığını görmüş olacak.

 

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, bu zor zamanlarda takımına ve takım patronu Mattia Binotto'ya olan inancını yineledi.

Camilleri, "Yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. Bu kesinlikle Ferrari gibi bir takımın istediği grid pozisyonu değildi. Buna hemen cevap vermemiz gerekiyor."

"Her açıdan gelişmemiz gerektiği açık. Tek çözüm yaşananlara tepki vermekti ve takımın verdiği hızlı tepkiden, Mattia ve ekibinin her seviyede gösterdiği çalışmadan mutluyum."

"Sadece yarın piste çıkması gereken şeyi bugün piste çıkarmıyoruz. Aynı zamanda gelecek yarışlar için gelişim programını hızlandırıyoruz."

"Bu, yaşanan sorunlar karşısında ağlamadan kollarını sıvayan ve sorunla yüzleşen bir bütün olmuş takımın cevabı. Uzun vadeli bir planla yeni bir sürecin başındayız."

"Yaşanacak olumsuzluklar planımızı değiştirmeyecek. Mattia ve takımın, sıkıntıları çözeceğine inanıyorum." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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