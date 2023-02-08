Ferrari, Lorenzo Giorgetti ile anlaştı
Ferrari, Lorenzo Giorgetti'nin bugünden itibaren doğrudan CEO Benedetto Vigna'ya bağlı şekilde, Yarış Gelirleri Şefi olacağını duyurdu. Maranello merkezli ekip böylelikle sponsorlarla olan ilişkilerini zengin deneyime sahip bir isimle güçlendirecek.
Ferrari, şirket yapısını güçlendiriyor: İtalyan marka bugün Lorenzo Giorgetti'nin yeni Yarış Gelirleri Şefi olacağını açıkladı. Bu departman doğrudan CEO Benedetto Vigna'ya bağlı olacak.
Giorgetti, prestijli spor kulüplerinin işlerini büyütme konusunda büyük bir deneyim sahibi. Hal böyle olunca sponsorlara ve Ferrari'ye önemli faydalar sağlayacak gibi görünüyor.
Giorgetti son olarak AC Milan'ın ticari tarafıyla ilgileniyordu ve kulübün hem ticari hem de pazarlama anlamında yeniden güçlenmesinde önemli bir rol oynadı.
Daha önce on yıl boyunca RCS Media Group'un spor bölümünün ticari kısmını yöneten ve şu anda Küresel Espor Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Giorgetti, artık Ferrari için çalışacak.
CEO Benedetto Vigna şu yorumda bulundu: "Lorenzo'yu Yarış Gelirleri Şefi olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
"Ferrari, tecrübesi ve liderliğiyle, gelişmekte olan Espor dünyası da dahil olmak üzere tüm spor faaliyetlerinde, sponsorlarımızla ve tutkulu tüm taraftar topluluğuyla uzun vadeli ortaklıklar kuracak."
Lorenzo Giorgetti ise, "Ferrari'ye katılmak benim için büyük bir onur. Bu konuda çok heyecanlıyım ve derin bir sorumluluk hissi yaşıyorum."
"Ortaklarımız ve taraftarlarımızla beraber, sahip olduğumu bu büyük gelişim fırsatları için heyecanlıyız." dedi.
Alfa Romeo, 2023 sezonunda bıçak tarzı takla barı kullanımına devam edecek
Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor
Son Haberler
Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?
Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi? Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?
Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"
Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"
Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"
Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak" Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.