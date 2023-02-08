Ferrari, Lorenzo Giorgetti ile anlaştı

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Ferrari, şirket yapısını güçlendiriyor: İtalyan marka bugün Lorenzo Giorgetti'nin yeni Yarış Gelirleri Şefi olacağını açıkladı. Bu departman doğrudan CEO Benedetto Vigna'ya bağlı olacak.

Giorgetti, prestijli spor kulüplerinin işlerini büyütme konusunda büyük bir deneyim sahibi. Hal böyle olunca sponsorlara ve Ferrari'ye önemli faydalar sağlayacak gibi görünüyor.

Giorgetti son olarak AC Milan'ın ticari tarafıyla ilgileniyordu ve kulübün hem ticari hem de pazarlama anlamında yeniden güçlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Daha önce on yıl boyunca RCS Media Group'un spor bölümünün ticari kısmını yöneten ve şu anda Küresel Espor Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Giorgetti, artık Ferrari için çalışacak.

CEO Benedetto Vigna şu yorumda bulundu: "Lorenzo'yu Yarış Gelirleri Şefi olarak açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Ferrari, tecrübesi ve liderliğiyle, gelişmekte olan Espor dünyası da dahil olmak üzere tüm spor faaliyetlerinde, sponsorlarımızla ve tutkulu tüm taraftar topluluğuyla uzun vadeli ortaklıklar kuracak."

Lorenzo Giorgetti ise, "Ferrari'ye katılmak benim için büyük bir onur. Bu konuda çok heyecanlıyım ve derin bir sorumluluk hissi yaşıyorum."

"Ortaklarımız ve taraftarlarımızla beraber, sahip olduğumu bu büyük gelişim fırsatları için heyecanlıyız." dedi.