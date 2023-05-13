Ferrari, Leclerc'ten "tarzını değişmesini" istemeyecek
Ferrari'den Jock Clear, Charles Leclerc'le görüşüp, ondan "daha dikkatli sürmesini" istemeyeceklerini söyledi.
Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear, 2019'dan beri Charles Leclerc'le çalışıyor ve Monakolu pilotun karakterini çok iyi biliyor.
Clear'a göre, 25 yaşındaki sürücün yaptığı hatalar ve kazalar, bir bakıma onun psikolojik durumunu yansıtıyor.
Monakolu sürücü, Melbourne'de Lance Stroll ile temas yaşayıp ilk turda yarış dışı kalmış, Bakü sıralama turlarında kendisini bariyerlerde bulmuş ve Miami'de hem antrenman hem de sıralama turlarında hata yapmıştı.
Yine de Ferrari, Leclerc'i daha temkinli ve sakin sürmeye itmeyecek.
Clear, Monakolu pilotun hataları sorulduğunda, "Bu bir dereceye kadar onun içerisinde bulunduğu psikolojik durumunu yansıtıyor, çünkü daha hızlı bir aracı olan Red Bull pilotlarıyla savaşmak zorunda."
"O bir sürücü olarak değerini göstermeye çalışsa da, fizik kanunları baskın geliyor."
"Fakat biz ona 'Bak Charles, biraz daha sakin olmalısın' demeyeceğiz. Sezon boyunca sıralama turlarında olağanüstü sonuçlar elde etti. Bu da özellikle Bakü gibi pek çok yarışa çok iyi pozisyonlardan başlamasını sağladı."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Miami'de aracımızın sürüşü zor değildi, oldukça iyi şekilde çalışıyordu, bu yüzden pole için mücadele edebileceğini hissetti. Fakat muhtemelen biraz fazla ileri gitti."
Clear, 2023 aracının çok agresif olduğu düşünceleriyle ilgili şöyle dedi: "Bu tüm araçlarda görülen bir durum."
"Max Verstappen de son sıralama seansında aynı sorunu yaşadı. Sonuçları o kadar dramatik değildi ama 6. virajda aynı kerbe saldırırken denge problemi yaşayarak turu bıraktı."
"Zemin etkili bir araçla kerbe saldırdığınızda, anlık olarak önemli bir yere basma gücü kaybı yaşayabilirsiniz. Charles, 6. virajda kerbün üzerine çıktı ve bunu yaparken aracı kontrol etmesi zordu."
"Sıralama turlarında Charles son denemede pole için mücadele edebileceğini hissetti fakat olması gerekenden daha agresif sürdü."
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