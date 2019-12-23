"Ferrari, Leclerc'le yeni anlaşma imzaladı"

Charles Leclerc, Alfa Romeo'da geçirdiği tek yılın ardından bu yıl Ferrari'ye katılmış ve burada Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmuştu.

Monakolu sürücü, Ferrari'deki ilk yılında harika bir performans sergiledi ve çok sayıda pole pozisyonu aldığı gibi, Belçika ile İtalya'da iki zafer daha almayı başardı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ferrari, Leclerc'in anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattı. Kaynaklara göre Leclerc, yıllık 9 milyon euro alacak ve bu rakam sürekli olarak artacak.

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre resmi açıklama bu öğleden sonra gelecek ve Ferrari, bu hamleyle genç sürücünün gelecek planları için en önemli yapı taşı olduğunu açık şekilde ortaya koymuş olacak.

Sebastian Vettel'in geleceğiyle ilgili söylentiler ise devam ediyor. Bu hamle, Alman pilotun omuzlarındaki baskıyı iyice arttıracak gibi görünüyor.

Vettel'in sözleşmesi gelecek yılın sonunda bitiyor ve gelecek 2020'nin ilk beş yarışından önce yeni bir anlaşma imzalaması beklenmiyor.