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Formula 1 / Kanada GP Son dakika

Ferrari, Leclerc'le grid cezası alıp almayacağına henüz karar vermedi

Ferrari, henüz Kanada GP hafta sonunda Charles Leclerc'i yeni bir turboya geçirip geçirmeyeceğine karar vermedi. Eğer bunu yaparlarsa 10 sıra grid cezası alacaklar.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Leclerc'le grid cezası alıp almayacağına henüz karar vermedi
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Montreal hafta sonundan önce Ferrari taraftarlarının bir kulağı, Maranello'dan gelecek haberde.

Çünkü Leclerc, geçen hafta sonu Bakü'de içten yanmalı motordan kaynaklanan bir sorunla yolda kaldı ve bu sorun nedeniyle turbo ünitesi de hasar gördü.

Leclerc'in yeni bir içten yanmalı motora geçeceği neredeyse kesin  fakat turbo konusunda şüpheler var çünkü yeni üniteye geçtiği takdirde grid cezası alacak.

Araştırmaları tamamlayan Ferrari, nihai kararını henüz vermiş değil ve ellerindeki çalışır durumda olan tek turboyu Montreal'de kullanabilirler.

Ancak bunu yapmak riskli olacak ve bundan ötürü yeni turboya geçip 10 sıra grid cezası almak durumunda kalabilirler.

Kaynaklara göre en olası senaryo bu gibi görünürken, Ferrari'nin nihai kararını yakında açıklaması bekleniyor. Leclerc'in tek şansı 3. turbonun iyi durumda olması veya birinci turbonun üçüncü güç ünitesine nakledilmesi olacak.

Bunu yaptıkları takdirde de, ellerindeki yedek parça olmadığı için tüm hafta sonunu bu üniteyle geçirmeleri gerekecek.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si ritira a causa di problemi tecnici alla power unit

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si ritira a causa di problemi tecnici alla power unit

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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