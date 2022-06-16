Ferrari, Leclerc'le grid cezası alıp almayacağına henüz karar vermedi

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Montreal hafta sonundan önce Ferrari taraftarlarının bir kulağı, Maranello'dan gelecek haberde.

Çünkü Leclerc, geçen hafta sonu Bakü'de içten yanmalı motordan kaynaklanan bir sorunla yolda kaldı ve bu sorun nedeniyle turbo ünitesi de hasar gördü.

Leclerc'in yeni bir içten yanmalı motora geçeceği neredeyse kesin fakat turbo konusunda şüpheler var çünkü yeni üniteye geçtiği takdirde grid cezası alacak.

Araştırmaları tamamlayan Ferrari, nihai kararını henüz vermiş değil ve ellerindeki çalışır durumda olan tek turboyu Montreal'de kullanabilirler.

Ancak bunu yapmak riskli olacak ve bundan ötürü yeni turboya geçip 10 sıra grid cezası almak durumunda kalabilirler.

Kaynaklara göre en olası senaryo bu gibi görünürken, Ferrari'nin nihai kararını yakında açıklaması bekleniyor. Leclerc'in tek şansı 3. turbonun iyi durumda olması veya birinci turbonun üçüncü güç ünitesine nakledilmesi olacak.

Bunu yaptıkları takdirde de, ellerindeki yedek parça olmadığı için tüm hafta sonunu bu üniteyle geçirmeleri gerekecek.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, si ritira a causa di problemi tecnici alla power unit Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images