Ferrari, Leclerc'in zaferi sonrası bir bayrak daha astı

Ferrari geleneksel olarak kazandığı her Formula 1 yarışının ardından Maranello fabrikasının girişine Ferrari bayrağı asıyor. Sezon boyunca kazanılan zaferler sonrası bu bayrak sayısı çoğaltılıyor.

Yarışların yokluğunda Formula 1 yönetimi sanal bir yarış serisi başlattı ve Charles Leclerc katıldığı iki yarışı da kazandı.

Ferrari önce Melbourne'deki zafer sonrası bir Ferrari bayrağı asmıştı. Çin'de gelen ikinci zafer sonrası ikinci Ferrari bayrağını da Maranello fabrikasının girişine astı.