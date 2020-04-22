Ferrari, Leclerc'in zaferi sonrası bir bayrak daha astı
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Ferrari, Charles Leclerc'in Sanal Çin Grand Prix'sindeki zaferi sonrası, Maranello fabrikasının girişine ikinci bir bayrak daha astı.
Ferrari geleneksel olarak kazandığı her Formula 1 yarışının ardından Maranello fabrikasının girişine Ferrari bayrağı asıyor. Sezon boyunca kazanılan zaferler sonrası bu bayrak sayısı çoğaltılıyor.
Yarışların yokluğunda Formula 1 yönetimi sanal bir yarış serisi başlattı ve Charles Leclerc katıldığı iki yarışı da kazandı.
Ferrari önce Melbourne'deki zafer sonrası bir Ferrari bayrağı asmıştı. Çin'de gelen ikinci zafer sonrası ikinci Ferrari bayrağını da Maranello fabrikasının girişine astı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari, Leclerc'in zaferi sonrası bir bayrak daha astı
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