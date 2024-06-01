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Formula 1

Ferrari, Leclerc'in yeni yarış mühendisinden çok memnun: "Şimdiye kadar kusursuzdu"

Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur, Charles Leclerc ile yeni yarış mühendisi Bryan Bozzi arasındaki işbirliğinden çok memnun.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari'ye katılmasının ardından şimdiye kadar sadece Xavier Marcos Padros ile çalışmıştı.

Bu işbirliği Imola'daki Emilia-Romagna Grand Prix'sinden önce sona erdi ve bu seçim Leclerc'ten ziyade Ferrari'nin kendi kararıydı.

Leclerc, son iki yarışta performans mühendisi Bryan Bozzi ile çalışmaya başladı.

Imola'da, ortaklık zaman zaman biraz tuhaf göründü ancak Monako'da neredeyse hiç sorun yaşamadılar.

Konu hakkında konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Motorsport.com'a şöyle dedi: “İki güçlü hafta sonu geçirdi."

"Hiç hata yapmadı ve Monako'daki yarış sırasında Charles'a karşı çok doğrudan ve sertti."

"Monako'yu yönetmek kolay değildi çünkü sürücüler daha fazlasını yapmak ister, oysa biz stratejik nedenlerle onları yavaşlatmak istedik."

"Pit duvarı ve Charles arasındaki iletişim çok net, çok doğrudan, çok hızlı ve hatasızdı."

"Charles ile işbirliği teknik olarak iyiydi ama birbirlerini zaten yıllardır tanıyorlardı. Şu ana kadar iki mükemmel hafta sonu geçirdiğini söyleyebilirim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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