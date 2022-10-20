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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ferrari, Leclerc'in yeni motoruyla 2023 için testler yapacak

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre; Ferrari, Charles Leclerc'in bu hafta sonu geçeceği yeni motoruyla 2023 için testler yapacak ve yeni materyaller deneyerek dayanıklılığı artırmaya çalışacak.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
, Featured writer
Ferrari, Leclerc'in yeni motoruyla 2023 için testler yapacak
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Motorsport.com İtalya, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bu hafta sonu 6. içten yanmalı motoruna geçerek grid cezası alacağını öğrenmişti. 

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Ferrari, Leclerc'in 5. motoru konusunda dayanıklılık endişelerine sahipti. Hatta bu nedenden dolayı Leclerc'in Japonya'da daha düşük motor modunda yarıştığı ve düzlüklerde takıma arkadaşına 0.2 saniye kadar zaman kaybettiği de iddia ediliyordu. Dolayısıyla Leclerc'in 6. motoruna geçmesi büyük bir sürpriz teşkil etmiyor. 

Ancak burada önemli nokta, Leclerc'in geçeceği yeni içten yanmalı motorun 2023 için de önemli olması. Çünkü Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Ferrari, Leclerc'in yeni motoruyla dayanıklılık testleri yapacak. 

 

Ferrari'nin 2022 güç ünitesinin en zayıf parçalarının ömürlerinin kısa olmasından dolayı bir motorla 7 ya da 8 yarış geçirebilecek dayanıklılık seviyesi yok. Gelecek sezon için bir güç ünitesi ile 7-8 yarış geçirilebilecek seviyeye gelebilmek hedefleniyor. 

Dayanıklılık bu yıl Ferrari'nin başını çok ağrıttı ve İtalyan ekip, bu alanda gelişmek adına sıkı çalışıyor. Motorlar dondurulsa ve performans güncellemeleri yasak olsa da dayanıklılık alanında güncelleme yapılabiliyor. 

Ferrari de 2023 için bu alanda çalışıyor ve bu hafta sonu Leclerc'in geçeceği yeni motor, 2023 için önemli olacak çünkü bu motorda 2023 için testler yapılacak. Ferrari, yapacağı değişiklikleri FIA'ya sundu ve bunların dayanıklılığı geliştirme amaçlı olduğunu gösterdi. FIA da bunu kabul etti ve değişikliklere izin verdi.

Dayanıklılık için yeni tasarımlar ve çözümler denenmesinden ziyade, değişimler materyallerle alakalı olacak. Motorda yeni materyaller, malzemeler denenecek. 

Böylelikle İtalyan ekip, sezonun kalan son 4 yarışında 2023 için dayanıklılık testleri yapacak. Yeni materyaller ve malzemeler deneyecek. Bu testler, 2023 güç ünitesi için önemli olacak. 

Buna ek olarak, Motorsport.com İtalya, ERS alanında da yeni elektronik startejilere başvurulacağını ve güçlü haritaların kullanılacağını öğrendi. Bu hafta sonu değişimlerin nasıl etkiler yaratacağını az çok görebileceğiz gibi duruyor. 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead at the start

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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