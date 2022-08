Ferrari, Leclerc'in sert lastiğe geçme sebebini açıkladı

Leclerc, Hungaroring'deki yarışa orta hamur lastiklerle başladı ve ilk bölümü üçüncü sırada götürdü. Fakat ilk pit stopların ardından takım arkadaşı Carlos Sainz'ın önünde çıktı ve ikinciliği aldı.

Leclerc daha sonra beş turluk lastik farkı ile yarış lideri George Russell'ı geçerek üç saniyelik fark açtı.

Fakat Ferrari 39. turun sonunda Leclerc'i pite aldı ve takım, Monakolu pilota sert hamur lastikler taktı. Leclerc, soğuk hava koşulları nedeniyle lastiklerini ısıtmakta zorlandı.

Bu, Ferrari pilotunun, yarışa 10. sıradan başlayan Max Verstappen'e geçilmesine sebep oldu. Leclerc, sert lastiklerde git gide zaman kaybetmeye başlayınca 15 turun ardından tekrar pite alındı ve altıncı sırada finiş gördü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın simülasyonlarının, sert lastikleri ısıtmanın başlangıçta zor olacağını ve son bölüm için daha iyi bir lastik olacağını gösterdiğini açıkladı.

Binotto, "Sert lastikleri taktığımızda, simülasyonumuz ısıtmanın birkaç tur boyunca zor olacağını gösteriyordu."

"Orta hamur lastiklere kıyasla 10-11 tur boyunca daha yavaş ancak sonlarda daha hızlı olacaktı ve bu 30 turluk bir bölümdü."

"Max'e karşı pozisyonumuzu korumaya çalışıyorduk. Yumuşak hamur lastikler için kesinlikle çok uzun bir bölüm olurdu. Evet, bölümün başında zor olacaktı ama sonda geri gelmiş olurdu." dedi.

Leclerc, yarışın ardından orta hamur lastiklerde olabildiğine uzun süre kalmak istediğini belirtti. Monakolu pilot üçüncü pit stopunda yumuşak hamur lastiklere geçti ancak öndekilere yetişemedi.

Altıncı sırada finiş gören Ferrari pilotu şu anda şampiyonada Verstappen'den 80 puan geride yer alıyor.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images