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Formula 1 / Katar GP Haberler

Ferrari, Leclerc'in şasisinde önemli bir çatlak buldu

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, sıralama turlarının ardından yaptığı incelemelerde Charles Leclerc'in şasisinde çatlak buldu ve bunu değiştirme kararı aldı.

Ferrari, Leclerc'in şasisinde önemli bir çatlak buldu

Leclerc, Losail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında sıra dışı bir performans sergiledi ve ikinci bölümde 13. olup elenirken, yumuşak lastiğe rağmen en hızlı derecesini orta lastikle atan Carlos Sainz'ı geçemedi.

Monakolu pilot, sıralama turlarında elendiğinin söylenmesi üzerine neler olduğunu anlamadığını ve kafasının çok karıştığını belirtmişti. Seans sonrasında yaptığı açıklamada da farkın çok büyük olduğunu ve bunu açıklayamadığını dile getirmişti.

Leclerc'in şüphelerinin ardından SF21'i kontrol eden Ferrari, aracın şasisinde büyük bir çatlak keşfetti.

Bu çatlağın, sıralama turlarının ilk bölümündeki bir kerb temasında oluştuğu ve Leclerc'in performansını ciddi şekilde etkilediği tahmin ediliyor.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Leclerc'in aracında yapılan kontrollerden sonra şaside, muhtemelen Q1'deki ilk turunda kerblere çıkması sonucu olarak ortaya çıkan bir çatlak bulundu. Şimdi şasinin değiştirilmesi gerekecek." dedi.

Ferrari, Leclerc'in değişikliğe rağmen 13. sırada yer almasını umuyor.

Açıklamada, "Tüm çalışmalar, sportif yönetmeliklerin izin verdiği süre içinde yapılırsa, Charles yine sıralama turlarındaki konumundan başlayacak." denildi.

Leclerc şasiyi son kez, Belçika GP'deki 2. antrenman seansında, Les Combes virajında yaptığı kazada hasar vermişti. Takım seansın ardından yeni bir şasiye geçmek zorunda kalmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

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