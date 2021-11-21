Ferrari, Leclerc'in şasi değişikliğini tamamladı

Charles Leclerc, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde, istediği turları çıkaramamış ve elinden geleni yapmasına rağmen Carlos Sainz'ın epey ardında kalmıştı.

13. sırada kalan Leclerc, neler olduğunu anlamadığını ve kafasının karıştığını söylemişti.

Seans sonrası yapılan incelemelerde Leclerc'in şasisinde önemli bir çatlak bulundu ve bunun da hızını olumsuz etkilediği anlaşıldı. Ferrari, kurallar dahilinde FIA'dan, şasi değişikliği için izin aldı.

Bununla birlikte Leclerc'in pozisyonunu koruyabilmesi için, Ferrari mekanikerlerinin tüm işlemleri belirtilen süre zarfı içerisinde tamamlaması gerekiyordu.

Sonuç olarak Ferrari, şasi değişikliğini sorunsuz ve belirtilen süre zarfı içerisinde tamamladı.

Bu sebeple de Leclerc, yarışa 13. sıradan başlayabilecek.