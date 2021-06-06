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Formula 1 Haberler

Ferrari, pole pozisyonu için Hamilton'ın hava koridorunu kullanmayı planlamış

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Laurent Mekies, Charles Leclerc'e, 2021 Azerbaycan Grand Prix'si pole pozisyonunu kazanmada yardım etmesi için Lewis Hamilton'ın hava koridorunu kullanmayı planladıklarını söyledi.

Ferrari, pole pozisyonu için Hamilton'ın hava koridorunu kullanmayı planlamış

Ferrari, Monako'da geçirdikleri başarılı hafta sonundan sonra, Bakü için beklentilerini düşük tutuyordu ancak Leclerc, üçüncü bölümde Max Verstappen ve Hamilton'dan daha hızlı bir performans sergileyerek, üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Seansın sonunda çıkan kırmızı bayrak nedeniyle diğer sürücüler de kendi zamanlarını geliştiremedi ve böylelikle Leclerc 1:41.218'lik derecesiyle bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Bazı sürücüler hava koridoru etkisini yakalamak için başka bir araçların arkasında kalmaya çalışıyordu ve bu yüzden, üçüncü bölümün ilk turlarında hüsran yaşayanlar oldu.

Ancak Ferrari, Mercedes'in sürücülerinin ikişer ısınma turu attığını fark etti ve bu avantajı kullanabilmek için, Leclerc'i, Hamilton'ın arkasında tutmaya çalıştı.

Ferrari sportif direktörü Mekies konu hakkında şöyle konuştu: ''Pistteki grubun en arkasında hava koridoru etkisi yakalamak istersiniz ancak geç kalma riskiniz veya önünüzde bayrak çıkma riski her zaman vardır.''

''Diğer yandan da, griddeki grubun en önünde gidip, temiz bir tur çıkarabilirsiniz ancak hava koridorundan kazanacağınız birkaç onluk saniyeyi kaybedebilirsiniz. Bu da bir risk.''

İtalyan takım, Leclerc'i, son sektörde ve start/finiş düzlüğünde hava koridoru etkisi alabilmesi için Hamilton'ın arkasına yerleştirebildi.

Mekies, ''Bu mükemmel şekilde zamanlandı. Mercedes bir hazırlık turu atıyordu. Biz bunu biliyorduk, Charles da bunu biliyordu. Bu sayede atacağı turu mükemmel şekilde zamanladı, aralarındaki mesafeyi son düzlükte Lewis'in hızına yetişecek şekilde ayarladı.''

''O harika bir iş çıkardı ve takımı da bu zor sıralama turlarını iyi şekilde yönetti.'' dedi.

Mekies'in, Ferrari'nin Bakü'de kazanmak için yeterli hıza sahip olup olmadığı konusunda şüpheleri vardı ve takımın, avantajlarını korumak için bir savunma stratejisi uygulaması gerektiğine inandığını ekledi.

Mekies, ''Yarın zorlu bir mücadele bekliyoruz çünkü galibiyet için savaşacak kadar hızımız olmayacak. Bu yüzden bu savunma yapacağımız bir yarış olacak.''

''Önemli olan şey takım olarak gelişmemiz ve Cumartesi günkü sonuçlar bizi cesaretlendiriyor.'' diye ekledi.

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