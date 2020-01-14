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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in paraşütle atlamasına kızmış

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Ferrari, Leclerc'in paraşütle atlamasına kızmış
Ekleyen:
, Editör
14 Oca 2020 11:07

Ferrari pilotu Charles Leclerc, paraşütle atlamasının İtalyan ekibi sinirlendirdiğini söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen yılın sonunda Yamaha'nın MotoGP motosikletiyle sürüş gerçekleştirmişti.

Hatta bu testte küçük bir düşüş de yaşayan İngiliz pilot geçen yıl da Yamaha'nın Dünya Superbike motosikletini test etmişti.

Diğer tarafta Ferrari ile olan sözleşmesini 2024 sonuna kadar uzatan Leclerc de tatil yaparken paraşütle atladı.

Ancak bu durum Ferrari'yi kızdırmışa benziyor.

Autosport International Show'da konuşan ve sözlerine olası motosiklet testini değerlendirerek başlayan Leclerc, "Elbette bunu denemek isterim çünkü genel olarak motosikleti çok severim."

"Ama Ferrari'nin benimle aynı şeyi düşündüğünden pek de emin değilim. Öncelikle izin istemem gerekiyor ama bu izni verip vermeyeceklerini bilmiyorum."

"Normalde, aklıma gelen bir şey varsa her zaman Ferrari'ye sorarım. Öyle yapmam gerekiyor. Ama ilk kez kendi başıma bir şey yaptım ve paraşütle atladım. Çünkü bunu yaparken işler yanlış giderse, onlara bir şey söylemek için burada olmayacaktım! Bunu yaptım ve sonrasında birazcık kızdılar."

"Ama sonunda ikinci kez yapmayacağım bir şey. Muhteşemdi. Ama hedefim sadece bir kez yapmaktı." dedi.

Ayrıca Leclerc, ralliye de ilgi duyuyor.

"Seçmek zorunda kalsaydım, muhtemelen bir gün ralli yapmak isterdim. Sabahtan öğleden sonraya kadar etaplarda olmak, alışkın olduğumdan çok farklı. Bu yüzden ralli, denemek istediğim heyecan verici bir şey."

 

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Editör Kemal Şengül

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