Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştiriyor

Ferrari pilotu, üçüncü antrenman seansındaki henüz ilk turunda güç ünitesi sorunu yaşamış ve aracını kenara çekmişti.

Ferrari, garaja getirilen aracı inceledi ve güç ünitesinde bir yağ sızıntısı keşfetti.

Şimdi sökülen ünite daha fazla kontrol için Maranello fabrikasına gönderilecek. Leclerc ise hafta sonunun kalanı için bu yıl daha önce kullandığı bir üniteye geçecek.

Monakolu sürücü daha önce kullandığı bir üniteye geçeceği için de herhangi bir ceza almayacak.

Takım şimdi Leclerc'in motorunu sıralama turlarından önce değiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.