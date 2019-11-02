Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştiriyor
paylaşım
yorumlar
Ferrari, Amerika GP öncesinde Charles Leclerc'in güç ünitesini değiştirme kararı aldı.
Ferrari pilotu, üçüncü antrenman seansındaki henüz ilk turunda güç ünitesi sorunu yaşamış ve aracını kenara çekmişti.
Ferrari, garaja getirilen aracı inceledi ve güç ünitesinde bir yağ sızıntısı keşfetti.
Şimdi sökülen ünite daha fazla kontrol için Maranello fabrikasına gönderilecek. Leclerc ise hafta sonunun kalanı için bu yıl daha önce kullandığı bir üniteye geçecek.
Monakolu sürücü daha önce kullandığı bir üniteye geçeceği için de herhangi bir ceza almayacak.
Takım şimdi Leclerc'in motorunu sıralama turlarından önce değiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştiriyor
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
2
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov