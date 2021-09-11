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Formula 1 / İtalya GP Son dakika

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari mekanikerleri, ikinci antrenman seansı öncesinde Charles Leclerc'in güç ünitesini değiştirdi. Fakat eski üniteye geçtiği için herhangi bir ceza almayacak.

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dün sıralama turlarının başından itibaren bir sorunla boğuşuyordu ve seansın ardından yaptığı açıklamada detay vermek istemese de, bunun bir motor problemi olduğunu belirtmişti.

Gece yapılan analizlerden sonra Ferrari, dün sıralama turlarında ortaya çıkan sorunlar sebebiyle Leclerc'in motorunu değiştirme kararı aldı.

İncelemelerde, araçtan çıkarılan güç ünitesinin yağlama sistemini olumsuz etkileyen sorunlar bulundu ve bunlar, Leclerc'in şikayetçi olduğu frenleme sorunlarına yol açtı. Anormal davranışlar nedeniyle Leclerc, frenlemede ideal noktayı bulmakta zorlandı.

Ferrari, Monza gibi motor gücünün ön plana çıktığı bir pistte, güç ünitesini değiştirme kararı aldı. Böylece hem önlem almış olacak hem de araçtan çıkarılan ünitenin hasar görmesinin önüne geçecek.

Leclerc şimdi, sezona başladığı birinci versiyon güç ünitesine geçti. Bu motor, temelde cuma günleri kullanılan bir motor olsa da, hâlâ iyi durumda.

Böylelikle Leclerc, Monza'da grid cezası almamış olacak.

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