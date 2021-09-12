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Ferrari, Leclerc'in motorunu bir kez daha değiştirdi!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, Charles Leclerc'in araçtan sökülen güç ünitesini geri taktı ve pazar günkü yarışta bu motoru kullanacak.

Ferrari, Leclerc'in motorunu bir kez daha değiştirdi!

Ferrari pilotu Charles Leclerc için hafta sonu şimdiye kadar epey sorunlu geçti. Cuma günü motordaki bir problem nedeniyle sıralama turlarında zorluk çeken Leclerc, cumartesi günü öncesinde normalde cuma günleri antrenman turlarında kullanılan 1. motoruna geçmek zorunda kalmıştı.

Cumartesi günü kendisini halsiz hisseden ve aynı zamanda baş dönmesi yaşayan Leclerc için işler daha da zorlu gitti.

Buna rağmen sprint yarışına katıldı ve altıncı olarak pazar günü için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etti. İspanyol sürücü, Valtteri Bottas'ın cezasıyla beşinci başlayacak.

Fakat bir iyi haber de Ferrari mühendislerinden geldi. İtalyan ekip, cuma günü araçtan çıkarılan 3. güç ünitesindeki sorunu çözdü ve Leclerc bu motoru kullanabilecek.

İtalyan ekipten yapılan açıklamaya göre mühendisler, Leclerc'in motorunda ortaya çıkan ve fren problemlerine yol açan bu sorunu çözdü. Bu sayede araçtan çıkarılan ünite, cumartesi günü akşamı araca geri takıldı. Yani Leclerc, pazar günü 3. versiyonu üniteyi kullanacak.

Bu, Leclerc ve Ferrari için iyi bir haber çünkü motor havuzunda, sezon boyunca kullanabilecekleri daha fazla motor olacak.

Yeni motora geçilmediği için kendisine herhangi bir ceza verilmeyecek.

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