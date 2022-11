Ferrari, Leclerc'in lastik seçiminde yaptığı hatayı açıkladı

Sıralamaların son bölümüne tüm sürücüler kuru zemin lastikleriyle çıkarken Leclerc, geçiş lastikleriyle piste çıkan tek isimdi. O esnada yağmur çiseliyor olsa da, pist kuru zemin lastikleriyle iyi bir tur atabilecek kadar kuruydu. Bu, Leclerc'in stratejisinin yanlış olduğunu gösterdi.

Yavaş kalan Leclerc turun sonunda pite gelirken, seanstan sonra hayal kırıklığını gizlemedi ve neler yaşandığını patronlarıyla konuşacağını söyledi.

Ferrari'den yapılan açıklamada o anki şartlarda gridde önde olabilmek için stratejiyi böldükleri, yağmur tahmin edildiği kadar hızlı gelseydi kuru zemin lastiklerine sahip sürücülerin zorlanacağı için Leclerc'e geçiş lastiklerinin takıldığı söylendi.

Laurent Mekies: Laurent Mekies: "At that very moment where your cars are going out, depending on the exact timing of the rain, it's going to be one happy man and one unhappy man."

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images