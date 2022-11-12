Ferrari, Leclerc'in lastik seçiminde yaptığı hatayı açıkladı

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Sıralamaların son bölümüne tüm sürücüler kuru zemin lastikleriyle çıkarken Leclerc, geçiş lastikleriyle piste çıkan tek isimdi. O esnada yağmur çiseliyor olsa da, pist kuru zemin lastikleriyle iyi bir tur atabilecek kadar kuruydu. Bu, Leclerc'in stratejisinin yanlış olduğunu gösterdi.

Yavaş kalan Leclerc turun sonunda pite gelirken, seanstan sonra hayal kırıklığını gizlemedi ve neler yaşandığını patronlarıyla konuşacağını söyledi.

Ferrari'den yapılan açıklamada o anki şartlarda gridde önde olabilmek için stratejiyi böldükleri, yağmur tahmin edildiği kadar hızlı gelseydi kuru zemin lastiklerine sahip sürücülerin zorlanacağı için Leclerc'e geçiş lastiklerinin takıldığı söylendi.

Laurent Mekies: Laurent Mekies: "At that very moment where your cars are going out, depending on the exact timing of the rain, it's going to be one happy man and one unhappy man." Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin Yarış Direktörü Laurent Mekies, "Bu biraz sinir bozucu çünkü iki aracı da Q3'e soktuk ve ardından zor bir seçimle karşı karşıya kaldık."

"Bir tarafta pist hâlâ kuruydu. Ve pist kuruyken çıkmalısın diyen, altın bir kural var. Öte yandan, şiddetli bir yağmur bekliyorduk. Bu nedenle günün sonunda stratejilerimizi böldük." dedi.

Mekies, bu seçimle pilotlardan birisinin olumsuz durumla karşılaşacağını bildiklerini ancak sonunda bekledikleri ödülü düşününce, bunun denemeye değer olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Mekies, "Her zaman bilirsiniz, araçlarınız o şekilde dışarı çıktığı anda, yağmurun tam zamanlamasına bağlı olarak, bir mutlu bir adam ve bir mutsuz adam olacak. Aynen öyle oldu."

"Yağmur muhtemelen Charles için bir veya iki dakika geç geldi ve muhtemelen pistte ikinci olan Carlos için doğru zamanlamaydı. Sonuç böyle: 5. ve 10. sıra. Uzun, uzun bir hafta sonunun başlangıcı." dedi.

Mekies, Ferrari'nin strateji kararlarının mercek altına alındığı bir sezonun ardından Interlagos'ta olanlardan bazı dersler almaları gerektiğini kabul etti.

Mekies, "Bugünkü gibi çok zorlu koşullar da dahil olmak üzere bu yıl çok sayıda iyi sıralama sonucu elde ettik."

"Fakat bu tür zor durumlarda, her zaman doğru kararlar alıp daha az doğru karar alma hakkında öğrenilecek çok şey vardır."

"Bunu iyi bir şekilde dikkate alacağız ve her zaman olduğu gibi pilotlarımızla bir araya gelip, detaylara inerek analiz edeceğiz. Bugünü birlikte bir adım daha atmak için kullanacağız." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images