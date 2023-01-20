Ferrari, Leclerc'in kontratını yenilemek için harekete geçmiş olabilir

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Ferrari'nin en önemli yapı taşlarından biri, hiç şüphesiz ki sürücü kadrosu. Carlos Sainz, 21 Nisan 2022 tarihinde Ferrari ile iki yıllık sözleşme imzalayarak 2024 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını doğruladı. İspanyol pilotun yeni anlaşmasının sona ermesi, Ferrari'nin şimdiye kadar imzaladığı en uzun anlaşmaya sahip olan Charles Leclerc'in kontratının bitişiyle aynı döneme denk geliyor.

Leclerc'in son anlaşması, Ferrari ile iki zafer alıp, Sebastian Vettel'den daha iyi bir performans sergilediği ilk yılın ardından, 23 Aralık 2019'da imzalandı.

Ferrari'nin Leclerc ile üç yıl önce imzaladığı sözleşmenin süresi şaşırtıcıydı ama Max Verstappen ile Red Bull (2024'ten 2028'e kadar beş yıl) ve McLaren ile Lando Norris arasında (2025 sonuna kadar) imzalanan anlaşmalar sonrası gayet normal görünmeye başladı.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Takımlar bu tarz anlaşmalar yapıyorlar çünkü risk almak istemiyorlar. Bu nedenle Maranello merkezli takımın önceliklerinden birisi de artık Leclerc'in kontratını yenilemek.

Leclerc kalibresindeki bir sürücüyle yapılan görüşmeler her zaman iki kilit nokta etrafında döner: mali boyut ve teknik garantiler. Bu da Leclerc'in başka senaryoları değerlendirmeye karar vermesi halinde onu cezbedebilecek potansiyel alternatifleri büyük ölçüde kısıtlıyor.

Fakat Ferrari'nin planlarını zorlaştırabilecek bir tehdit var; Lewis Hamilton'ın 2024 sezonunun sonunda emekli olma ihtimali. Bu pek olası bir durum değil ancak küçük bir risk var.

Eğer Ferrari Leclerc'e dünya şampiyonluğu için mücadele etmesine olanak tanıyacak bir araç verebilirse, böyle bir risk ortadan kalkacak çünkü zaten Ferrari'de yarışmaktan çok mutlu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Leclerc, geride kalan süre zarfında Ferrari gibi büyük bir takımla yarıştı ve büyük bir taraftar kitlesi edindi. Fakat aynı süreçte Max Verstappen'in başarılarına tanık oldu ve kendi jenerasyonundan George Russell'ın yükselişine seyirci kalmak istemez. Konu temel olarak para değil çünkü artık sürücülere yapılan ödemelerde herhangi bir problem bulunmuyor. Sonuçta bütçe sınırı getirildi ve takımların sürücülere harcadığı parada bir sınırlama yok.

Haliyle bu, daha çok teknik garanti meselesi. Mercedes'in yeniden kazanan taraf olması durumunda, Hamilton'ın yerini doldurmak isteyebilirler ve Leclerc anlaşması oldukça cazip hale gelebilir.

Bunlar, 2023 sezonu öncesi yapıldığı için oldukça uzak senaryolar gibi görünebilir ancak öyle değil. Red Bull bunu geçen yılın şubat ayında, Verstappen ile kontrat yenileyerek gösterdi.

Onları görüşmeleri çok önceden yapmaya iten şey, Mercedes'te bir fırsatın ortaya çıkma korkusuydu ve Marko-Horner ikilisi, herhangi bir risk almak istemedi.

Yeni Ferrari patronu Vasseur'ün gündemindeki önceliklerden birinin Leclerc'in kontratını yenilemek olması hiç de sürpriz olmayacak.

Maranello merkezli ekip risk almak istemiyor, ortaya çıkabilecek potansiyel gerilimleri ortadan kaldırmak ve uzun vadeli planlamalar yapabilmek için kilit isimlerin doğrulanması gerekiyor. Leclerc de bu projenin temel direklerinden biri.