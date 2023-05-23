Önceki / Wolff: "Hamilton'la ilgili söylentiler gerçek değil"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Ferrari, Leclerc'in kontratını uzatmak istiyor

Ferrari'nin Charles Leclerc'in kontratını uzatmak için görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari başkanı John Elkann, son dönemde takımının sonuçlarıyla yakından ilgileniyor ve geçtiğimiz günlerde bir dizi toplantı için Maranello'daydı.

Görünüşe bakılırsa gündemde Ferrari'nin kötü sonuçları vardı. Bu durumu düzeltmek adına hem kısa hem de orta vadeli eylem planları tartışıldı.

Fakat Bazı İtalyan kaynaklar, toplantıda görüşülen konulardan birinin Charles Leclerc'in sözleşmesini uzatmak olduğunu bildiriyor.

İddiaya göre Monakolu pilot ile bazı ön görüşmeler zaten yapıldı ve muhtemelen 2024'ten sonra Ferrari için yarışmaya devam edecek.

Fakat yeni kontratın kaç yıllık olacağı şimdilik bir muamma.

Ayrıca şirketin CEO'su Benedetto Vigna ve Ferrari'nin yöneticisi Frédéric Vasseur'ün Laurent Mekies'in AlphaTauri'ye geçişiyle alakalı endişeli olduğu söyleniyor. Bu nedenle toplantılar sırasında Fransız mühendisi "zorunlu izne" gönderme olasılığı da tartışıldı fakat nihai karar alınmadı.

Form1a.uno'ya göre Ferrari, Red Bull le henüz anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache, aerodinami şefi Enrico Balco ve baş yarış mühendisi Paul Monaghan'ı ekibine katacak.

İddiaya göre Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Ferrari'nin teknik departmanının bu üç üst düzey isimle güçlendirileceği konusunda şimdiden bilgilendirildiler.

paylaşım
yorumlar

Wolff: "Hamilton'la ilgili söylentiler gerçek değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Formula 1
Emilia Romagna GP

Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor" Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Monako'da yağmur bekleniyor

Monako'da yağmur bekleniyor

Formula 1

Monako'da yağmur bekleniyor Monako'da yağmur bekleniyor

Brown: "Monako pisti, MCL60'a Miami'den daha uygun"

Brown: "Monako pisti, MCL60'a Miami'den daha uygun"

Formula 1

Brown: "Monako pisti, MCL60'a Miami'den daha uygun" Brown: "Monako pisti, MCL60'a Miami'den daha uygun"

Son Haberler

Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP

Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor" Domenicali: "Formula 1 doğru yönde ilerliyor"

Monako'da yağmur bekleniyor

Monako'da yağmur bekleniyor

F1 Formula 1

Monako'da yağmur bekleniyor Monako'da yağmur bekleniyor

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

F1 Formula 1

Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor"

Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor"

F1 Formula 1

Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor" Marko: "Verstappen'in maaşı Hamilton'ı kızdırıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.