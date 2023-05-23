Ferrari, Leclerc'in kontratını uzatmak istiyor

Ferrari başkanı John Elkann, son dönemde takımının sonuçlarıyla yakından ilgileniyor ve geçtiğimiz günlerde bir dizi toplantı için Maranello'daydı.

Görünüşe bakılırsa gündemde Ferrari'nin kötü sonuçları vardı. Bu durumu düzeltmek adına hem kısa hem de orta vadeli eylem planları tartışıldı.

Fakat Bazı İtalyan kaynaklar, toplantıda görüşülen konulardan birinin Charles Leclerc'in sözleşmesini uzatmak olduğunu bildiriyor.

İddiaya göre Monakolu pilot ile bazı ön görüşmeler zaten yapıldı ve muhtemelen 2024'ten sonra Ferrari için yarışmaya devam edecek.

Fakat yeni kontratın kaç yıllık olacağı şimdilik bir muamma.

Ayrıca şirketin CEO'su Benedetto Vigna ve Ferrari'nin yöneticisi Frédéric Vasseur'ün Laurent Mekies'in AlphaTauri'ye geçişiyle alakalı endişeli olduğu söyleniyor. Bu nedenle toplantılar sırasında Fransız mühendisi "zorunlu izne" gönderme olasılığı da tartışıldı fakat nihai karar alınmadı.

Form1a.uno'ya göre Ferrari, Red Bull le henüz anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache, aerodinami şefi Enrico Balco ve baş yarış mühendisi Paul Monaghan'ı ekibine katacak.

İddiaya göre Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Ferrari'nin teknik departmanının bu üç üst düzey isimle güçlendirileceği konusunda şimdiden bilgilendirildiler.