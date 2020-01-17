Ferrari, Leclerc’in kardeşini sürücü akademisine dahil etti

Charles Leclerc, Ferrari ile ilk senesinde iki galibiyet ve yedi pole pozisyonu elde ederek sezonu dördüncü sırada tamamlamış ve takımla uzun süreli bir anlaşma yapmıştı.

Ferrari şimdi ise, Arthur Leclerc’i sürücü akademisine ekledi. Arthur, 2019’da Almanya F4’te 1 galibiyet, 8 podyum, 1 pole pozisyonu ve iki en hızlı tur ile beraber sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

Yarış kariyerine geç başlayan Arthur, 2018’de Fransa F4’te yarışmış ve 2 galibiyet, 8 podyum, 1 pole pozisyonu ve 1 en hızlı tur ile sezonu 5. sırada tamamlamıştı.

Genç sürücü bu sene, ağabeyinin 2017’de F2’de şampiyon olduğu Prema takımıyla Formula Regional’da yarışacak.

Leclerc, “Formula Regional’da, alt serilerin en iyi takımlarından biriyle yarışacağımı duyurmaktan çok mutluyum. Tek koltuklu serilerdeki ilk testimi, iki sene önce Prema ile yapmıştım ve her zaman onlarla yarışmayı hayal etmiştim.”

“Bu harika fırsat, bir başka büyük şansla birlikte geliyor ve Ferrari Sürücü Akademisi’ne katıldığımı duyurmaktan gurur duyuyorum.”

“Verilen destekten ve duyulan güvenden dolayı çok minnettarım. Yarış koltuğuna dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Takım patronu Angelo Rossin ise, “Yetenek havuzumuzda ona sahip olmayı kesinlikle dört gözle bekliyoruz.”

“Kariyerinin başlarında verilen şansları iyi değerlendirdi, bu yüzden 2020 için potansiyeline güveniyoruz.”

“Takıma harika bir ek oldu ve sürücülerimiz için fark yaratmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Ferrari, sürücü akademisine İsveçli kart sürücüsü Dino Beganovic’i de ekledi. 15 yaşındaki sürücü 2020’de tam zamanlı olarak İtalya F4’te yarışacak ve bazı Almanya F4 yarışlarına katılacak.

Ferrari ayrıca 17 yaşındaki Gianluca Petecof’un akademide yer almaya devam edeceği ve Formula Regional’da Leclerc’le takım arkadaşı olacak.

Prema, 2019’da Formula Regional’da Frederik Vesti ile şampiyon olmayı başarmıştı.