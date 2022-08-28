Ferrari: "Leclerc'in hız cezasına sensör sorunu yol açtı"
Ferrari, Charles Leclerc'in fren kanalına sıkışan vizör bandından kaynaklanan bir sensör arızasının, pit yolunda olması gerekenden daha hızlı gitmesine yol açtığına inanıyor.
Leclerc'in 42. turda pite girerken, pit yolunda hızlı sınırını aştığı tespit edildi ve yarışın ardından kendisine 5 saniye zaman cezası verildi.
Bu Leclerc'i Fernando Alonso'nun arkasına düşürdü ve Monakolu pilot fazladan bir puan almaya çalışırken, iki puan kaybetmiş oldu.
Leclerc pit yolu hız sınırını aştığı için suçu üstlense de, Ferrari patronu Mattia Binotto, ön fren kanalına sıkışan bir vizör bandının sensör problemine yol açtığını belirtti.
Yarıştan sonra konuşan Binotto, Leclerc'i bu kadar geç pite alma kararıyla ilgili, "Bu gerçekten sınırdaydı."
"Hızı ölçen normal sensörleri kullanamıyorduk çünkü Max'in vizör bandı nedeniyle sağ ön tarafın aşırı ısınmış ve arızalanmıştı."
"Genel olarak şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Yine de kararlar alıp cesur olmayıa, koşullar uygun olduğunda en hızlı turu atma şansını kullanmaya çalıştık." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Erik Junius
Leclerc, pit yolu hız limiti olan 80 km/s'i 1 km/s ile aştığı için 5 saniyelik zaman cezasına çarptırıldı.
Diğer tarafta yarışı Verstappen kazandı ve en hızlı tur puanını da elde etmesinin ardından şampiyonada Leclerc'e karşı 98 puanlık bir fark yakaladı.
Binotto, Leclerc'in en hızlı tur puanını alabilmesi adına pite alınmasının doğru karar olduğundan emin.
Binotto, "Elimizde bu en hızlı turu atabilmek adına belli bir fırsat vardı ve pite girip, bunu denemesi için de Fernando ile arada yeterince farka sahipti."
"Bence doğru karardı. Elbette Fernando'ya çok yakın olacağını biliyorduk."
"Ancak daha yeni lastiklere sahip olduğu için onu geçebileceğini de biliyorduk. Çünkü yeni lastikler, DRS ve düzlük hızı açısından ona yardımcı olabilirdi."
"Doğru kararın hâlâ bu olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ferrari bu sezon birkaç strateji hatası yaptı ve Spa yarışında sık sık mühendisiyle Leclerc arasında strateji tartışması olduğu görüldü.
Ancak Binotto, Ferrari'nin strateji yaklaşımını yeniden düşünmesine gerek olmadığını belirtiyor.
Binotto, "Elbette her zaman daha iyiye gitmeye ihtiyaç var. Bizim de inceleyip, üzerinde düşündüğümüz noktalar var."
"Ancak sezona dönüp baktığımda, doğru ve gerçek olana kıyasla dışarıda daha farklı bir algı olduğunu görüyorum, bazen hata olarak algılanan şeyler aslında hata değil."
"Bugüne baktığımda ve bugüne odaklandığımda, onu pite alma kararının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa F1'de cesur olmanız gerekir." dedi.
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