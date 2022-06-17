Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Steiner, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları karşısında şaşkın Sonraki / Leclerc: "Henüz grid cezası alıp almayacağımıza karar vermedik"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ferrari, Leclerc'in güç ünitesinin "onarılamayacak kadar" hasar aldığını doğruladı!

Ferrari, Azerbaycan Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in yolda kalmasına neden olan problem nedeniyle güç ünitesinin tekrar kullanılamayacağını açıkladı.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, Leclerc'in güç ünitesinin "onarılamayacak kadar" hasar aldığını doğruladı!
Haberi dinle

Bu yılki altıncı pole pozisyonunu alan Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'in hidrolik sorunuyla yolda kaldığı kaldığı yarışı lider götürürken motor sorunu yaşamıştı.

Leclerc'in Bakü'de kullandığı güç ünitesinde, İspanya'da sorun yaşadığı ve yolda kaldığı ünitede takılı olan içten yanmalı motor vardı.

İspanya'daki sorun nedeniyle turbo ve MGU-H üniteleri hasar görmüş, Leclerc bundan ötürü de yeni ünitelere geçmek zorunda kalmıştı.

Sonuç olarak Ferrari, Bakü'de yolda kaldıkları güç ünitesini kapsamlı olarak inceledi ve İspanya'da yaşanan sorunun, Bakü'de bir kez daha yolda kalmalarına neden olmuş olabileceğini ima etti.

Güç ünitesi tekrar kullanılamayacak kadar hasar görürken, Leclerc bu hafta sonu başka parçalar kullanmak zorunda kalacak.

Ferrari'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan soruşturma, Charles'ın Bakü'de kullandığı güç ünitesinin onarılamaz durumda olduğunu gösterdi."

"Sorunun olası nedenlerinden birisi, daha önce İspanya'da karşılaştığımız güç ünitesi sorunu."

“Şimdi paketi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve durum kontrolümüz altında."

Bakü'de kullanılan ünitelerin tekrar kullanılamayacak olması, şu anda Max Verstappen'in 34 puan gerisinde yer alan Leclerc'i grid cezasıyla karşı karşıya bırakıyor.

Monakolu pilot, yeni turboya geçerse 10 sıra grid cezası alacak.

paylaşım
yorumlar
Steiner, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları karşısında şaşkın
Önceki haber

Steiner, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları karşısında şaşkın
Sonraki haber

Leclerc: "Henüz grid cezası alıp almayacağımıza karar vermedik"

Leclerc: "Henüz grid cezası alıp almayacağımıza karar vermedik"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor Kanada GP
Formula 1

Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor

Hamilton: "Tüm pilotları daha açık sözlü olmaya davet ediyorum" Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton: "Tüm pilotları daha açık sözlü olmaya davet ediyorum"

Magnussen'e göre iki yarış direktörünün bulunması "tutarsızlıklara" yol açıyor Azerbaycan GP
Formula 1

Magnussen'e göre iki yarış direktörünün bulunması "tutarsızlıklara" yol açıyor

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Mercedes'in sorunlarının bedelini Ferrari'nin ödemesi haksızlık" Kanada GP
Formula 1

Leclerc: "Mercedes'in sorunlarının bedelini Ferrari'nin ödemesi haksızlık"

Ferrari, Leclerc'le grid cezası alıp almayacağına henüz karar vermedi Kanada GP
Formula 1

Ferrari, Leclerc'le grid cezası alıp almayacağına henüz karar vermedi

Leclerc'in içten yanmalı motoru ve turbosu, Bakü'deki olayda hasar gördü Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc'in içten yanmalı motoru ve turbosu, Bakü'deki olayda hasar gördü

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari: "Yeni arka kanat, Red Bull'la aramızdaki hız farkını azalttı" Azerbaycan GP
Formula 1

Ferrari: "Yeni arka kanat, Red Bull'la aramızdaki hız farkını azalttı"

Ferrari, ayna desteğinde güncelleme yaptı Azerbaycan GP
Formula 1

Ferrari, ayna desteğinde güncelleme yaptı

Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var" Azerbaycan GP
Formula 1

Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var"

Son Haberler

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.