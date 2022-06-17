Ferrari, Leclerc'in güç ünitesinin "onarılamayacak kadar" hasar aldığını doğruladı!

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Bu yılki altıncı pole pozisyonunu alan Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'in hidrolik sorunuyla yolda kaldığı kaldığı yarışı lider götürürken motor sorunu yaşamıştı.

Leclerc'in Bakü'de kullandığı güç ünitesinde, İspanya'da sorun yaşadığı ve yolda kaldığı ünitede takılı olan içten yanmalı motor vardı.

İspanya'daki sorun nedeniyle turbo ve MGU-H üniteleri hasar görmüş, Leclerc bundan ötürü de yeni ünitelere geçmek zorunda kalmıştı.

Sonuç olarak Ferrari, Bakü'de yolda kaldıkları güç ünitesini kapsamlı olarak inceledi ve İspanya'da yaşanan sorunun, Bakü'de bir kez daha yolda kalmalarına neden olmuş olabileceğini ima etti.

Güç ünitesi tekrar kullanılamayacak kadar hasar görürken, Leclerc bu hafta sonu başka parçalar kullanmak zorunda kalacak.

Ferrari'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yapılan soruşturma, Charles'ın Bakü'de kullandığı güç ünitesinin onarılamaz durumda olduğunu gösterdi."

"Sorunun olası nedenlerinden birisi, daha önce İspanya'da karşılaştığımız güç ünitesi sorunu."

“Şimdi paketi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve durum kontrolümüz altında."

Bakü'de kullanılan ünitelerin tekrar kullanılamayacak olması, şu anda Max Verstappen'in 34 puan gerisinde yer alan Leclerc'i grid cezasıyla karşı karşıya bırakıyor.

Monakolu pilot, yeni turboya geçerse 10 sıra grid cezası alacak.